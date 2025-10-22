قیمت خودرو امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 30 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که مجموعهای از متغیرهای درونی و بیرونی، فضای تصمیمگیری را برای فعالان این بازار پیچیده و مبهم کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ از یکسو، بلاتکلیفی در روند واردات خودرو و ابهام در قیمت تمامشده این محصولات، چشمانداز روشنی از عرضه در بازار ایجاد نکرده است. از سوی دیگر، چالشهای مستمر خودروسازان با نهادهای قیمتگذار و همچنین عرضه نامتوازن و گاه با تاخیر برخی مدلهای پرتقاضا، باعث بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا شده است.
در چنین فضایی بخش قابل توجهی از خریداران و فروشندگان واقعی در وضعیت انتظار قرار گرفتهاند تا با روشنتر شدن مسیر سیاستگذاری و تثبیت متغیرهای اقتصادی، بتوانند تصمیمگیری آگاهانهتری داشته باشند.
تحلیلگران معتقدند بازار خودرو همچنان درگیر پدیده رکود تورمی است. این بدین معناست که در کنار افت معاملات واقعی، سطح عمومی قیمتها نیز همچنان روندی افزایشی دارد. موجهای اخیر رشد قیمت در بازار بیشتر تحت تاثیر عوامل روانی و انتظارات تورمی ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی و نیز افزایش قیمتهای رسمی خودروسازان شکل گرفته است.
با این حال در صورت ثبات نسبی متغیرهای کلان، میتوان انتظار داشت بازار خودرو نیز به سمت آرامش و ثبات حرکت کند. باید در نظر داشت که نگاه بلندمدت فعالان بازار نشان میدهد خودرو همچنان در ذهن بسیاری از سرمایهگذاران و خریداران بهعنوان کالایی سرمایهای و ابزار حفظ ارزش دارایی تلقی میشود.
قیمت خودروهای داخلی
شاهین اتوماتیک پلاس بیشترین تغیرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر همین مبنا، این سدان داخلی 25 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 490 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، تارا دستی V1 رشد 22 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 157 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.
افزایش قیمت محصولات مذکور در شرایطی رقم خورد که شاهین اتوماتیک G افت دو میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 214 میلیون تومان رسید. از طرف دیگر، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نسبت به روز گذشته 10 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت 975 میلیون تومان در بازار عرضه شود.
قیمت خودروهای مونتاژی
هایما 8S سردمدار تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی بود. بر همین اساس، این کراساوور مونتاژی رشد 80 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 680 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. چانگان CS55 نسبت به روز معاملاتی گذشته 10 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت سه میلیارد و 100 میلیون تومان خرید و فروش شود.
کیامسی ایگل و جک J4 روندی صعودی را تجربه کردند. از این رو، این محصولات کرمانموتور به ترتیب 37 میلیون تومان و 28 میلیون تومان گران شدند و با قیمتهای یک میلیارد و 390 میلیون تومان و یک میلیارد و 270 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شدند. رشد قیمتی محصولات مذکور در حالی اتفاق افتاد که برخی محصولات این شرکت روندی نزولی را در پیش گرفتند. بر این اساس، کیامسی A5 نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی دو میلیارد و 210 میلیون تومان سقوط کرد.
قیمت محصولات بهمنموتور در آغاز معاملات روز جاری نزولی گزارش میشود. این در حالی است که این خودروساز مونتاژی، روز گذشته از افزایش قیمت محصولات خود خبر داده است. رسپکت 2 با افت 22 میلیون تومانی به قیمت یک میلیارد و 818 و دیگنیتی پرستیژ با افت 20 میلیون تومانی به نرخ دو میلیارد و 780 سقوط کردند.