هشدار بهجت پور: امر به معروف برای نظام هزینه ساز است

عضو هیات علمی موسسه فرهنگ و پژوهشگاه اسلامی گفت: حجاب نمایانگر زنان عفیف است و نه اینکه باعث عفت جامعه شود. وقتی یک جامعه عفیف باشد، حجاب نشاندهنده این است که این زنان با زنان دیگری که برای آنها باکی نیست که مورد بیانات زبانی غیراخلاقی باشند، متفاوت هستند و حجابی که در اسلام مطرح شده است، این است.
هشدار بهجت پور: امر به معروف برای نظام هزینه ساز است

حجت الاسلام عبدالکریم بهجت‌پور عضو هیات علمی موسسه فرهنگ و پژوهشگاه اسلامی، درباره راه‌اندازی اتاق عفاف و حجاب و فعال شدن ۸۰ هزار آمر به معروف در تهران گفت: حقیقتاً من تمایل ندارم در این موضوع الان وارد شوم. مشکلی که در مورد قانون وجود داشت این بود که عمدتاً بر مسائل با برخورد انتظامی  تأکید می‌کرد و این قانون با محوریت آن موضوع و نادیده گرفتن بحث‌های مربوط به فرهنگ‌سازی و نظام تربیتی مناسب و ترک وظایف در زمینه فرهنگ‌سازی قبل از امر به معروف و نهی از منکر، قطعاً به نتیجه نمی رسید.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ وی ادامه داد: الان هم  در این مسئله که مسئله امر به معروف و نهی از منکر است اگر زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی به این مسئله کمک نکند و این همیا ران را به خوبی تبیین نکنند باز به نتیجه نخواهد رسید. یعنی نه اینکه کارشان کار بدی باشد چراکه اینها نمی‌خواهند کار انتظامی و برخورد شدید کنند بلکه می‌خواهند تذکر لسانی بدهند. تذکر لسانی هم در جایی مؤثر است که شما بتوانید آن را به هنجار تبدیل کنید و جلوی ناهنجاری‌ها را بگیرید.

عضو هیات علمی فرهنگ و پژوهشگاه اسلامی تصریح کرد: من در بحث عفاف و حجاب  حرفم این بوده است که در دو کتاب هم به آن اشاره کرده‌ام که مسئله شماره یک ما در کشور پاکدامنی و عفت است.  ما باید برای پاکدامنی و عفت در جامعه مان که بسیار هم گسترده است، کار کنیم. یعنی عفت در لباس هست و عفت در بدن نمایی است؛ چه برای مرد و چه برای زن همچنین این مقوله به مواردی مانند عفت  کلامی و عفت نگاه، عفت استماع هم مربوط می‌شود. ما ابتدا باید روی این موضوعات کار می کردیم. 

حجاب نمایانگر زنان عفیفه است نه اینکه باعث عفت جامعه شود

بهجت پور تصریح کرد: بعد از آن حجاب نمایانگر زنان عفیف است و نه اینکه باعث عفت جامعه شود. وقتی یک جامعه عفیف باشد، حجاب نشاندهنده این است که این زنان با زنان دیگری که برای آنها باکی نیست که مورد بیانات زبانی  غیراخلاقی باشند، متفاوت  هستند و حجابی که در اسلام مطرح شده است، این است.

نسبت عفاف و حجاب نه برای خودمان روشن شده و نه برای مردم

وی ادامه داد:  الان اگر بخواهیم   امر به معروف و نهی از منکر  کنیم، آن هم معلوم نیست به دنبال حجاب هستیم یا به دنبال عفاف و نسبت این دو  نه برای خودمان روشن شده و نه برای مردم مان. در این فضای مبهم و مه آلود به نظر می رسد در عین حالی که آنها دلسوزی می کنند اما قاعدتا باید این اقدام ثمر چندانی نداشته باشد. 

وی درباره اینکه آیا نوع اقدامات باعث عدم انسجام ملی نخواهد شد، در حالی که بعد از جنگ مقام معظم رهبری بارها تاکید بر حفظ انسجام ملی داشته اند، گفت: حتما حتما. ببینید امر به معروف و نهی از منکر به معنی برخورد نیست. یعنی برخوردی که باعث انشقاق اجتماعی باشد و یا گسل اجتماعی ایجاد کند. اشتباه بزرگ همین است. ما بناست به خواهر یا برادر خودمان دلسوزانه و مشفقانه بگوییم که هنجارها را مراعات کنید چراکه جامعه‌تان آسیب می‌بیند، خانواده‌تان آسیب می‌بیند. امر به معروف باید مهربانانه باشد. اگر به مهربانی و ادبیات کریمانه و ادبیات مشفقانه صحبتی با مردم شود و تذکری داده شود نه باعث گسل اجتماعی می‌شود و نه شقاق  اجتماعی. اگر به طور مثال وقتی یک خانم یا آقایی غیبت می‌کنند من به آنها بگویم که چرا غیبت می‌کنید و کاری می‌کنید که بد مردم گسترش پیدا کند آیا این باعث شقاق اجتماعی می‌شود؟ 

عضو هیات علمی فرهنگ و پژوهشگاه اسلامی در پاسخ به این سوال که درباره حجاب ممکن است با توجه به اتفاقاتی که پیش از این افتاده است جامعه پذیرای امر به معروف و نهی از منکر نباشد نظر شما در این باره چیست، تصریح کرد:  بله، این درست است  و خواستم بگویم که در این مسئله باید درست ورود کرد اگر در این مسائل درست ورود کنیم و تذکر لسانی کریمانه بدهیم، دلسوز باشیم و نه دشمن کسی که اشتباه می کند و غافل شده است، موثر می‌شود. امروز تصویری از زن درست کرده اند که تصور دختران ما این است که این تصویر مثلا تصویر درستی است و براساس آن تشخص اجتماعی اش در این است که  پوشش او  مناسب نباشد و بدتر از آن بدن را نمایان کند، اما  اگر از  نگاه معقول به آن پرداخته شود و گفته شود که چه برنامه ای برای این زنان است و این برنامه چه خطراتی برای آنها دارد، خود زنان ما آنقدر اهل معرفت هستند که به اصطلاح دامن به این برنامه ها نزنند.

بهجت پور تاکید کرد: عرض من این است که اگر امر به معروف و نهی از منکر که تذکر لسانی  است، مودبانه و موقرانه و دلسوزانه صورت بگیرد موجب شقاق اجتماعی نیست. اما اگر این را تبدیل کنیم به اینکه باز پلیس بیاید و پلیس بگیرد و زندانی کنیم و هزینه برای نظام داشته باشد، اصلا به صلاح نیست. 

