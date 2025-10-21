واکنش کاخ سفید به برنامه دیدار ترامپ و پوتین

به گزارش تابناک و به نوشته آکسیوس، این تغییر برنامه‌ها، اذعان کاخ سفید به این است که شکاف بین روسیه و اوکراین «بسیار گسترده» است و نمی‌توان به توافقی برای خاتمه جنگ دست یافت.

بنا بر این گزارش، یک مقام کاخ سفید گفت: «هیچ برنامه‌ای برای دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آینده نزدیک وجود ندارد.»

این در حالی است که دونالد ترامپ هفته گذشته گفت که ظرف ۲ هفته آینده با ولادیمیر پوتین در بوداپست، پایتخت مجارستان دیدار خواهد کرد.

یک روز بعد، ترامپ جلسه‌ای پرتنش با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین برگزار و به روشنی اعلام کرد که می‌خواهد روسیه و اوکراین جنگ را متوقف کنند.

همچنین انتظار می‌رود «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه ایالات متحده ظرف چند روز پیش از اجلاس رهبران، با همتای روسی خود «سرگئی لاوروف» دیدار کند.

تماس تلفنی بین روبیو و لاوروف روز دوشنبه بدون هیچ توافقی در مورد جلسه یا پیشرفتی در جهت برگزاری اجلاس بین پوتین و ترامپ به پایان رسید.

یک مقام کاخ سفید گفت: «روبیو و لاوروف تماس تلفنی سازنده‌ای داشتند. بنابراین، جلسه حضوری بین آنها ضروری نیست.»

پیش از این در روز سه‌شنبه، کرملین و وزارت امور خارجه روسیه احتمال برگزاری اجلاس رهبران یا حتی جلسه بین روبیو و لاوروف را کم‌اهمیت جلوه دادند و تاکید کردند که به آمادگی‌های بیشتری نیاز است.