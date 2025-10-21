En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش کاخ سفید به برنامه دیدار ترامپ و پوتین

رسانه آمریکایی گزارش داد کاخ سفید نشست آتی میان رئیس‌جمهور آمریکا و رئیس‌جمهور روسیه را متوقف کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۵۷۰۳
| |
517 بازدید
واکنش کاخ سفید به برنامه دیدار ترامپ و پوتین

به گزارش تابناک و به نوشته آکسیوس، این تغییر برنامه‌ها، اذعان کاخ سفید به این است که شکاف بین روسیه و اوکراین «بسیار گسترده» است و نمی‌توان به توافقی برای خاتمه جنگ دست یافت.

بنا بر این گزارش، یک مقام کاخ سفید گفت: «هیچ برنامه‌ای برای دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در آینده نزدیک وجود ندارد.»

این در حالی است که دونالد ترامپ هفته گذشته گفت که ظرف ۲ هفته آینده با ولادیمیر پوتین در بوداپست، پایتخت مجارستان دیدار خواهد کرد.

یک روز بعد، ترامپ جلسه‌ای پرتنش با «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین برگزار و به روشنی اعلام کرد که می‌خواهد روسیه و اوکراین جنگ را متوقف کنند.

همچنین انتظار می‌رود «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه ایالات متحده ظرف چند روز پیش از اجلاس رهبران، با همتای روسی خود «سرگئی لاوروف» دیدار کند.

تماس تلفنی بین روبیو و لاوروف روز دوشنبه بدون هیچ توافقی در مورد جلسه یا پیشرفتی در جهت برگزاری اجلاس بین پوتین و ترامپ به پایان رسید.

یک مقام کاخ سفید گفت: «روبیو و لاوروف تماس تلفنی سازنده‌ای داشتند. بنابراین، جلسه حضوری بین آنها ضروری نیست.»

پیش از این در روز سه‌شنبه، کرملین و وزارت امور خارجه روسیه احتمال برگزاری اجلاس رهبران یا حتی جلسه بین روبیو و لاوروف را کم‌اهمیت جلوه دادند و تاکید کردند که به آمادگی‌های بیشتری نیاز است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا کاخ سفید ترامپ روسیه ولادیمیر پوتین جنگ اوکراین خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: اوکراین پیروز نمی‌شود/ با حماس به توافق رسیدیم
اوکراین، مذاکرات را متوقف کرد؛ دیدار رهبران در ابهام
ترامپ بالاخره یک جایزه صلح گرفت!
گزارش کرملین درباره دیدار آتی ترامپ و پوتین
زلنسکی به گفت‌وگوهای ترامپ و پوتین دعوت نشد!
نخستین گفتگوی ترامپ با پوتین درباره اوکراین
واکنش کاخ سفید به احتمال دیدار ترامپ و پوتین در عربستان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۳ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۱ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۸ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bTb
tabnak.ir/005bTb