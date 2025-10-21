En
پزشکیان قانون CFT را ابلاغ کرد

پزشکیان، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی را ابلاغ کرد
کد خبر: ۱۳۳۵۶۹۴
619 بازدید

پزشکیان قانون CFT را ابلاغ کرد

به گزارش تابناک، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد.

