کاربرد عجیب هوش مصنوعی در سرویس بهداشتی!

شرکت کوهلر از گجتی عجیب و پیشرفته با نام «دِکودا» رونمایی کرده است؛ دوربینی ۵۹۹ دلاری که روی لبه‌ی توالت نصب می‌شود و با تحلیل تصاویر مدفوع، وضعیت سلامت دستگاه گوارش و بدن کاربر را بررسی می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۵۶۷۰
دوربین Dekoda با ثبت و تحلیل تصاویر خروجی بدن، می‌تواند اطلاعات دقیقی درباره‌ی سلامت دستگاه گوارش، سطح آب بدن و حتی وجود احتمالی خون در مدفوع ارائه دهد. این دستگاه با حسگر اثر انگشت، درگاه USB و باتری قابل شارژ عرضه می‌شود و داده‌های آن به‌صورت رمزگذاری‌شده ذخیره می‌شوند.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، کوهلر تأکید کرده است که لنز دِکودا تنها بخش داخلی توالت را می‌بیند و هیچ تصویر دیگری از محیط ثبت نمی‌کند. با این حال، موضوع حریم خصوصی همچنان محل بحث کاربران در شبکه‌های اجتماعی است.

پیش‌خرید این گجت از هم‌اکنون آغاز شده و تحویل آن از ۲۱ اکتبر (۲۹ مهر) انجام می‌شود. خریداران علاوه‌بر هزینه‌ی اولیه، باید اشتراک ماهانه‌ای بین ۷۰ تا ۱۵۶ دلار برای خدمات تحلیلی پرداخت کنند.

کوهلر نخستین شرکتی نیست که سراغ چنین فناوری حساسی رفته است؛ پیش‌تر نیز استارتاپی به نام Throne محصول مشابهی معرفی کرده بود.

