۲۹/مهر/۱۴۰۴
Tuesday 21 October 2025
۱۷:۲۸
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
سیاسی
»
امنیتی و دفاعی
بازدید
665
665
بازدید
پ
تصویر شهیدان طهرانیمقدم و حاجیزاده در سال ۱۳۶۶
تصویری قدیمی از شهید طهرانی مقدم و شهید حاجی زاده در خلیجفارس، سال ۱۳۶۶ که منتشر شده است
کد خبر:
۱۳۳۵۶۵۷
تاریخ انتشار:
۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸
21 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۵۶۵۷
|
۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۸
21 October 2025
|
665
بازدید
665
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
خلیج فارس
شهید طهرانی مقدم
شهید حاجی زاده
موشکهای ایرانی آمادهاند؛ لازم باشد باز هم استفاده میکنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیستها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکنترین جعفر " کابینه پزشکیان!
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار فرمانده ایرانی: اگر اتفاقی برای ناوهای اتمی آمریکا در خلیج فارس بیافتد...
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
مرجع جواهرات
فروشگاه مرکزی طلا جواهر
انگشتر طلا جواهر
پلاک و آویز طلا جواهر
جواهرات ویژه مدیران
الی گشت
آخرین اخبار
هاآرتص: طرح براندازی حماس شکست خورد
تکرار ادعای «ترامپ» علیه مقاومت فلسطین
تصویر شهیدان طهرانیمقدم و حاجیزاده در سال ۱۳۶۶
زائر زندانی در عربستان نداریم
لغو کنسرت سیروان خسروی
واکنش دولت به انتشار فیلم عروسی دختر شمخانی
پدر سما جهانباز: دیه نمیخواهم، دخترم را بدهید!
دیدار نماینده ویژه پوتین با لاریجانی
مشاور امنیت ملی عراق با قالیباف دیدار کرد
افشاگری فردوسی پور که فدراسیون فوتبال رد کرد
کشف و ضبط ۲۰ قطعه شی باستانی در لرستان
۲ تبعه خارجی متهم به قتل دستگیر شدند
تیم گلبال مردان ایران قهرمان آسیا شد
«شب بخیر» گفتن به علیرضا منصوریان در تلویزیون!
افزایش موارد گازگرفتگی سگ در مازندران
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
دانشآموزان ششساله نباید به پیشدبستانی بروند
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیریهای پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایتهای اولیه در استخر تأیید نمیشود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شبکه عربی: جنگ به دریا میکشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
نتانیاهو دستور حمله قاطع به حماس داد
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاریهای دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
تلویزیون ترکیه: اسرائیل میخواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی میزند!
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
(۲۹۹ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
(۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
(۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی بهدلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
(۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
(۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را میگیرد؟
(۷۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت درهای بسته؟
(۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
(۷۱ نظر)
هدف نهایی تکهتکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
(۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
(۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»
(۶۳ نظر)
دانشآموزان ششساله نباید به پیشدبستانی بروند
(۶۱ نظر)
سناریوهای بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
(۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف میشوند
(۵۸ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی
(۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bSr
tabnak.ir/005bSr
کپی شد