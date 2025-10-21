مشاور امنیت ملی عراق با قالیباف دیدار کرد

\n\u0628\u0647\u00a0 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0644\u0627\u0639\u0631\u062c\u06cc \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0645\u0644\u06cc \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u0628\u0627\u0642\u0631 \u0642\u0627\u0644\u06cc\u0628\u0627\u0641 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0648 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0648\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627 \u0644\u0627\u0631\u06cc\u062c\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0628\u06cc\u0631 \u0634\u0639\u0627\u0645\u060c \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0648 \u0647\u0645\u200c\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0644\u0634\u06a9\u0631 \u067e\u0627\u06a9\u067e\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u200c\u06a9\u0644 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0