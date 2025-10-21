En
مشاور امنیت ملی عراق با قالیباف دیدار کرد

قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق در تهران با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.
مشاور امنیت ملی عراق با قالیباف دیدار کرد

به  گزارش تابناک؛ قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی عراق با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وی پیش از این با لاریجانی دبیر شعام، عراقچی وزیر خارجه و هم‌چنین سرلشکر پاکپور فرمانده‌کل سپاه دیدار کرده بود.

 

