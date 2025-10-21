به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز _سهشنبه بیستونهم مهر_ در دیدار مشاور امنیت ملی عراق اظهار کرد: دشمنان منطقه به دنبال تضعیف وحدت داخلی کشورها هستند. در جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی قصد داشت با ترور فرماندهان و ایجاد آشوب، انسجام ملی ایران را مختل کند، اما با درایت رهبر معظم انقلاب و هوشیاری ملت، این توطئه خنثی شد.
وی با اشاره به توان دفاعی ایران در جنگ ۱۲ روزه افزود: دشمن گمان میکرد توان موشکی ما در روزهای ابتدایی کاهش خواهد یافت، اما با قدرت و شدت عمل کردیم و اهداف موردنظر را با دقت بالا منهدم کردیم.» وی همچنین از آمادگی کامل ایران برای پاسخ قاطع به هرگونه تعدی در آینده خبر داد و تاکیدکرد: جهنمی علیه دشمن به پا خواهیم کرد.
فرمانده کل سپاه پاسداران با قدردانی از اقدامات عراق در کنترل گروههای معارض در جریان جنگ ۱۲ روزه، خواستار اجرای کامل توافقات امنیتی و استقرار کمیته میدانی برای نظارت بر مناطق مرزی شد و تأکید کرد: این گروهها تهدیدی برای امنیت هر دو کشور هستند و باید با همکاری مشترک مهار شوند.
قاسم الاعرجی نیز در پاسخ، بار دیگر بر تعهد عراق به پیشگیری از هرگونه اقدام علیه امنیت ایران از خاک این کشور تأکید کرد و گفت: «ما در جنگ ۱۲ روزه اجازه هیچگونه تحرکی به گروههای معارض ندادیم و در آینده نیز قاطعانه مانع خواهیم شد.»
در پایان، دو طرف بر تقویت همکاریهای امنیتی و عملیاتی کردن توافقات دوجانبه تأکید داشتند و مقامات عراقی پایبندی اخلاقی و سیاسی خود به تعهدات با ایران را مورد تأکید قرار دادند.