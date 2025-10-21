En
شاخص کل بورس در بازار امروز 29 مهرماه

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۴ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۵۲ هزار واحد رسید.
به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با کاهش ۴ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۵۲ هزار واحد رسید.

