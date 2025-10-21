En
خودروی شما با قطعه تقلبی چینی صفر کیلومتر شده

فروشندگان لوازم یدکی خودرو از پدیده‌ای می‌گویند که در آن جعبه‌های چینی شبانه تعویض می‌شوند و صبح، همان قطعات در قالب محصولات کره‌ای یا اروپایی به دست مصرف‌کننده می‌رسند.
خودروی شما با قطعه تقلبی چینی صفر کیلومتر شده

سال‌هاست که بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو با چالش تأمین کالاهای با کیفیت و معتبر روبه‌روست؛ بازاری که به‌ گفته فعالان صنفی، در سایه واردات بی‌ضابطه و نبود نظارت کافی بر تولید و محصولات موجود در بازار، عرصه را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی تنگ کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ متاسفانه عدم نظارت سازماندهی شده بر بازار در کنار تعدد واردکنندگان و تولیدکنندگان، وضعیت را به سمت و سوی کشانده که توانایی تشخیص  قطعات و لوازم یدکی با اصالت برای بسیاری دشوار شده است و این در حالی است که از اردیبهشت ۱۴۰۲ و پیرو قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شد تا واردات تنها از مسیر تخصیص ارز رسمی انجام شود، اما همچنان بخش قابل توجهی از کالاهای بی‌کیفیت و حتی تقلبی از مبادی رسمی یا غیررسمی وارد بازار می‌شود.

ضرورت بازنگری در نظام واردات قطعات خودرو

در این رابطه نیز، چندی پیش، سید احمد حسینی - رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران - در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از واردات غیرتخصصی و لزوم ساماندهی بر بازار، بر ضرورت بازنگری در نظام واردات قطعات خودرو تأکید و خاطرنشان کرد: ترخیص کاران و کسانی که کار آنها صرفا واردات (غیر تخصصی) است و به صورت تخصصی واردات انجام نمی‌دهند و احتمالا به برخی از رانت‌ها نیز متصل هستند، به راحتی، می‌توانند ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند.
به گفته وی بسیاری از کالاها و قطعات بی کیفیت و تقلبی توسط همین افراد وارد می‌شوند که در بازار وجود دارد و با قیمت کالاهای با کیفیت در بازار به فروش می‌رسند و سود تفاوت قیمت ارز آن به حدی زیاد است که قابل تصور نیست.

در طرف دیگر، طی سال‌های اخیر، یکی از مهمترین دغدغه‌های صاحبان و مالکان وسایل نقلیه، تامین قطعه و لوازم یدکی با کیفیت و به اصطلاحی اصلی بوده و حجم انواع قطعات مختلف و متفرقه در بازار قطعات و لوازم یدکی به حدی فراوان است که تشخیص کیفیت را برای بسیاری با چالش روبرو ساخته است.

برای مثال، زمانی که تعمیرکار قصد تعویض قطعه‌ای را داشته باشه گزینه‌های زیادی رو با قیمت‌های مختلف مطرح می‌کند که دست شما را برای انتخاب قطعه‌ای که قرار است بر روی خودرو نصب شود، باز می‌گذارد.

حالا اگر شما قصد داشته باشید قطعه مورد نظر خود را به شخصه و از بورس قطعات تهیه کنید با حجم بزرگی از بسته‌بندی‌های متنوع قطعات و لوازم یدکی با قیمت‌های مختلف روبرو می‌شوید که تشخیص اصلی بودن یا اصالت کیفیت آن، حتی برای خیلی از متخصصین هم دشوار هست.

برای پیدا کردن پاسخ این سوالات به بورس لوازم یدکی و قطعات خودرو در خیابان چراغ برق رفتیم تا بپرسیم چرا برای هر قطعه این حجم از برندها، بسته‌بندی‌ها، کیفیت و قیمت‌های مختلف وجود دارد و علت آن را جویا شدیم.

جعبه سازی قطعات بی کیفیت در جعبه قطعات با برندهای معتبر

یکی از فروشندگان قدیمی و با سابقه در این بازار می‌گوید: بخش مهمی از اینکه چرا قطعات تولیدی و موجود در بازار با چندین قیمت و کیفیت مختلف در بازار وجود دارد، به وزارت صمت و نظارت بازرسان واحدهای تولیدی باز می‌گردد که اجازه خروج کالا را برای مصرف در بازار می‌دهند به طوری که انواع و اقسام قطعات با کیفیت‌های مختلف در بازار وجود دارد و اگر واحدهای نظارتی که استانداردهای بیشتری را در نظر بگیرند و قیمت نیز در کنترل وزارتخانه باشد، می‌توان گفت که با مشکلات کمتری در این رابطه روبرو خواهیم بود.

به گفته این عضو اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو در گذشته تنها تعداد انگشت شماری کارخانه و واحد تولیدی وجود داشت که با یکدیگر در رقابت بر سر کیفیت و قیمت بودند، اما امروز در این حوزه صدها واحد تولیدی ریز و درشت وجود دارد که همین موضوع باعث می‌شود که دیگر رقابت سالمی بر سر کیفیت و قیمت شکل نگیرد.

این فعال صنفی خاطرنشان کرد: در کنار مسائلی که گفته شد، واردات بی رویه با قیمت‌ها و کیفیت‌های پایین به این مسئله شدت بخشیده و متاسفانه برخی از فعالان سودجو نیز جعبه سازی قطعات بی کیفیت در جعبه قطعات با برندهای معتبر و با کیفیت را انجام داده و مردم نیز از این مسئله اطلاعی ندارند که همین موضع به اعتبار این بازار ضربه شدیدی وارد کرده است.

به گفته وی متاسفانه هر محصول و قطعه‌ای با هرگونه کیفیت، با یک شناسه کالایی وارد کشور می‌شود. برای مثال، بهترین قطعات وارد شود، یک کد شناسه وارداتی اخذ می‌کند و یک جنس بی ‌کیفیت درجه چندم نیز همان کد شناسه وارداتی دریافت می‌کند که نشان می‌دهد در این جا تفکیکی برای کیفیت کالا انجام نشده است.

وی در پایان گفت: برخی زمان‌ها به خصوص غروب، شاهد آن هستیم که برخی از جعبه‌های چینی در تعداد بسیار بالایی در سطل‌های زباله انداخته شده و صبح قطعات درون آن جعبه‌ها در بسته بندی قطعات کره‌ای به مردم عرضه می‌شود.


فروشندگانی که نه آدرس مشخصی دارند ، نه مالیاتی پرداخت می‌کنند!

در ادامه یکی دیگر از فروشندگان با انتقاد از ظهور قطعه فروشی به صورت اینترنتی و در بستر فضای مجازی و عدم توانایی نظارت بر محل فروش این افراد و اصالت سنجی قطعات گفت: متاسفانه برخی از فعالان این صنف، در محل‌هایی فعالیت می‌کنند که نه آدرس مشخصی از آنها وجود دارد و نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و هیچ تخصصی در این زمینه ندارند.

بی شک ادامه این روند، در شرایطی که بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو با چالش‌های زیادی روبرو است بیش از هر زمانی، به زیان مصرف کننده نهایی و در کنار آن به زیان فروشندگان قطعات با کیفیت منجر می‌شود و اگر فکری به حال ساماندهی این بازار نشود، در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.

