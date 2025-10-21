En
از جوایز جشنواره "وکالت‌یار" بهره‌مند شوید

حساب‌های خود را نزد بانک رفاه کارگران وکالتی کنید

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند برای ثبت‌نام در طرح عرضه خودروهای وارداتی، به صورت حضوری و غیرحضوری حساب‌های خود را نزد این بانک وکالتی کنند و شانس خود برای شرکت در جشنواره "وکالت‌یار" افزایش دهند.
| |
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، طرح ثبت‌نام و عرضه خودرو‌های وارداتی در سامانه یکپارچه وزارت صمت آغاز شده و مشتریان علاقه‌مند به شرکت در این طرح تا روز چهارشنبه 30 مهر ماه ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به سامانه آنلاین وکالتی کردن حساب مشتریان بانک رفاه کارگران (محور) به نشانی اینترنتی https://mehvar.rb24.ir یا مراجعه حضوری به شعب این بانک در سراسر کشور (با رعایت حداقل مانده قابل برداشت حساب ۵ میلیارد ریال)، نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود اقدام و در این طرح شرکت کنند.  

شایان ذکر است، بانک رفاه کارگران از طریق جشنواره "وکالت‌یار" به متقاضیان شرکت در این طرح‌ که نسبت به وکالتی کردن یکی از حساب‌های خود و تکمیل موجودی مطابق با مبلغ اعلامی عرضه‌کنندگان خودرو اقدام کنند، به قید قرعه تسهیلات پرداخت می‌کند. 

تمامی کسانی که نسبت به وکالتی کردن یکی از حساب‌های جاری، پس‌انداز و کوتاه‌مدت عادی خود به صورت حضوری (مراجعه به شعب) و غیرحضوری (سامانه‌های عملیاتی بانک ازجمله سامانه فرارفاه، اپلیکیشن رفالند، رفاه‌پلاس، سایت و ...) و تکمیل موجودی اقدام کنند، مشمولان این جشنواره را تشکیل می‌دهند.

گفتنی است، استفاده از سامانه‌های فرا رفاه و رفاه‌پلاس موبایل بانک رفاه و پورتال بانک رفاه کارگران، ازجمله روش‌های غیرحضوری است که مشتریان این بانک می‌توانند از طریق آنها نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود و شرکت در این طرح اقدام کنند و امتیاز خود برای شرکت در این جشنواره افزایش دهند. 

مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این طرح و نحوه شرکت در آن، به شعب این بانک در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان بانک (فراد) به شماره ۸۵۲۵ – ۰۲۱ تماس حاصل کنند.

