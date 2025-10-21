En
سارکوزی راهی زندان شد

سارکوزی گفت که برای زندان سه کتاب از جمله «کنت مونت کریستو» اثر الکساندر دوما را به همراه خود می برد؛ داستانی درباره مردی که به ناحق زندانی شده و نقشه انتقام از کسانی را می‌کشد که به او خیانت کرده‌اند.
دوره زندان نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری اسبق فرانسه از امروز آغاز می شود. 

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، او امروز سه شنبه به زندان منتقل می شود تا دوره حبس 5 ساله خود را شروع کند.

این برای نخستین بار در تاریخ فرانسه بعد از جنگ جهانی دوم ( در 80 سال اخیر) است که یک رئیس جمهوری، به زندان می رود. سارکوزی بین سال های 2007 و 2012 رئیس جمهوری فرانسه بود.

سارکوزی به جرم دریافت حمایت مالی غیرقانونی برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در سال 2007 به این مجازات محکوم شد. در تحقیقات دادگاه و دادستانی مشخص شد او به صورت پنهانی و غیرقانونی میلیون ها یورو از معمر قذافی رهبر وقت لیبی برای تبلیغات انتخابات، پول نقد دریافت کرده بود.

این ماجرا در ابتدا از سوی دو روزنامه نگار فرانسوی افشا و سپس از سوی دادستانی پیگیری شد و به محاکمه و دادگاه رسید.

سارکوزی قبل از رفتن به زندان، با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فعلی دیدار کرده است.

او قرار است به زندان "لا سونتیه" پاریس منتقل شود. او در دو زندان انفرادی که مساحت هر کدام بین 9 و 12 متر مربع است قرار می گیرد.  

قبل از این و در زمان جنگ جهانی دوم، "مارشال فیلیپ بیتان" رئیس جمهوری فرانسه به دلیل همکاری با ارتش اشغالگر نازی آلمان، به زندان افتاد.

سارکوزی قبل از رفتن به زندان به روزنامه فرانسوی "تریبون" گفت: "از زندان نمی ترسم. سربلند می مانم. حتی در زندان". 

 دادگاه فرانسه ضمن محکومیت سارکوزی در اتهام توطئه به همراه دستیارانش برای دریافت غیرقانونی پول برای تبلیغات انتخابات اما او را از اتهام دریافت شخصی این پول یا استفاده از آن برای نیازهای شخصی، تبرئه کرد.
بارها درخواست تجدیدنظر هم به سود سارکوزی نبود و در نهایت او امروز سه شنبه راهی زندان می شود.

سارکوزی بارها، ارتکاب جرم را رد کرده و اتهامات علیه خود را با انگیزه و اهداف سیاسی دانسته و گفته بود قضات به دنبال ذلیل کردنش هستند.  

سارکوزی در پرونده دیگری هم با اتهام تلاش برای دریافت اطلاعات سری از یکی از قضات دادگاه در مقابل خدمات شغلی ، محکوم شده است. مجازات این جرم، بستن پابند برای مدت معین است.

سارکوزی در زندان لاسونتیه پاریس قرار می گیرد. او قرار است به دلایل امنیتی در زندان انفرادی باشد اما می تواند جدا از دیگران فعالیت هایی را در خارج از زندان انفرادی اش داشته باشد. 

سارکوزی همچنین در مقابل پرداخت ماهانه هزینه 14 یورو / 16 دلار ، می تواند برنامه های تلویزیونی را دریافت و تماشا کند. علاوه بر این، تلفن ثابت نیز در اختیار خواهد داشت.

سارکوزی به روزنامه فیگارو گفت که در اولین هفته حضورش در زندان، سه کتاب از جمله «کنت مونت کریستو» اثر الکساندر دوما را به همراه خود می برد؛ داستانی درباره مردی که به ناحق زندانی شده و نقشه انتقام از کسانی را می‌کشد که به او خیانت کرده‌اند.  

تصمیم به زندانی کردن رئیس جمهور سابق، متحدان سیاسی سارکوزی و راست افراطی را خشمگین کرد.

 با این حال، این حکم نشان دهنده تغییر رویکرد فرانسه در برخورد با جرایم مقامات سطح بالا پس از اصلاحاتی است که توسط دولت سوسیالیست قبلی اعمال شد. در دهه‌های 1990 و 2000 ، چند سیاستمدار محکوم از زندان رهایی یافتند.  

