En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 29 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۵۵۵۷
| |
578 بازدید

قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 29 مهر 1404 در حالی اعلام شد که افزایش نرخ کارخانه‌ای برخی محصولات در روزهای گذشته، اکنون اثر خود را در بازار آزاد نشان داده است. این تغییر موجب شد خودروهایی که مشمول افزایش قیمت رسمی بوده‌اند، با شیب تندتری نسبت به سایر مدل‌ها رشد قیمتی را تجربه کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در مجموع، مجموعه‌ای از عوامل شامل نرخ ارز، سیاست‌های عرضه‌کنندگان، میزان عرضه واقعی و سطح تقاضا همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر آینده قیمت‌ها دارند. با این حال، تجربه نشان داده است که واکنش بازار خودرو نسبت به متغیرهای اثرگذار با تاخیر زمانی و گاه با شدت‌های متفاوت همراه است.

قیمت خودروهای داخلی

 

قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴

ری‌را بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این کراس‌اوور داخلی 50 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 850 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) رشد 45 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت 985 میلیون تومان خرید و فروش شود.

میان محصولات سایپا، کوییک GXR رشد 15 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 670 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرفی، شاهین اتوماتیک GL رشد 13 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 155 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴

میان محصولات مدیران خودرو، X33 کراس (دستی) نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد تا با قیمت یک میلیارد و 420 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. همچنین، آریزو 8 افت قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و 520 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

هایما 8S بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی را تجربه کرد. این کراس‌اوور مونتاژی رشد 97 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص دو میلیارد و 600 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، چانگان CS55 نسبت به روز گذشته 55 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت سه میلیارد و 110 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

دیگنیتی پرستیژ افت قیمت 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با برچسب قیمتی دو میلیارد و 800 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شد. از طرف دیگر، ون اینرودز 20 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 980 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو بازار خودرو خودرو داخلی خودرو خارجی ایران خودرو خبر فوری
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت انواع خودرو؛ امروز 5 شهریور 1403
قیمت خودرو امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 20 مهر 1404
قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404
قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر
قیمت خودرو امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 16 مهر 1404
قیمت خودرو امروز یکشنبه 13 مهر 1404
قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404
قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 14 بهمن ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 4دی ماه
آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی
قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه
قیمت خودرو در بازار امروز 6 مهرماه
قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴+جدول
قیمت خودرو؛ امروز پنجشنبه 25 مرداد
قیمت خودرو امروز 2 مهر 1404 +جدول
قیمت خودرو؛ امروز 31 تیرماه
قیمت خودرو؛ امروز سه شنبه 23مردادماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
مرجع جواهرات

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

پلاک و آویز طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۹۵ نظر)
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۰ نظر)
احضار کارفرمای مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۱۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۸۰ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۲ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۶۰ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۷ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bRF
tabnak.ir/005bRF