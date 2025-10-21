قیمت خودرو امروز 29 مهر 1404 در حالی اعلام شد که افزایش نرخ کارخانهای برخی محصولات در روزهای گذشته، اکنون اثر خود را در بازار آزاد نشان داده است. این تغییر موجب شد خودروهایی که مشمول افزایش قیمت رسمی بودهاند، با شیب تندتری نسبت به سایر مدلها رشد قیمتی را تجربه کنند.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در مجموع، مجموعهای از عوامل شامل نرخ ارز، سیاستهای عرضهکنندگان، میزان عرضه واقعی و سطح تقاضا همچنان نقش تعیینکنندهای در مسیر آینده قیمتها دارند. با این حال، تجربه نشان داده است که واکنش بازار خودرو نسبت به متغیرهای اثرگذار با تاخیر زمانی و گاه با شدتهای متفاوت همراه است.
ریرا بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این کراساوور داخلی 50 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 850 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) رشد 45 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت 985 میلیون تومان خرید و فروش شود.
میان محصولات سایپا، کوییک GXR رشد 15 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ 670 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرفی، شاهین اتوماتیک GL رشد 13 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 155 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود.
میان محصولات مدیران خودرو، X33 کراس (دستی) نسبت به روز گذشته 90 میلیون تومان گران شد تا با قیمت یک میلیارد و 420 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. همچنین، آریزو 8 افت قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی سه میلیارد و 520 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.
هایما 8S بیشترین تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی را تجربه کرد. این کراساوور مونتاژی رشد 97 میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص دو میلیارد و 600 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، چانگان CS55 نسبت به روز گذشته 55 میلیون تومان ارزان شد تا با قیمت سه میلیارد و 110 میلیون تومان در بنگاههای معاملاتی عرضه شود.
دیگنیتی پرستیژ افت قیمت 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت و با برچسب قیمتی دو میلیارد و 800 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شد. از طرف دیگر، ون اینرودز 20 میلیون تومان گران شد تا با نرخ 980 میلیون تومان در پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.