خوردن عسل قبل از خواب برای لاغری

عسل از کهن‌ترین دارو‌های طبیعی است که قرن‌ها به‌عنوان منبع انرژی و درمان طبیعی اختلالات خواب به کار رفته است. اما یکی از بحث‌های علمی جدید نشان می‌دهد که مصرف کنترل‌شده‌ی عسل پیش از خواب می‌تواند به بهبود متابولیسم شبانه و کاهش وزن تدریجی کمک کند.
خوردن عسل قبل از خواب برای لاغری

به گزارش تابناک، برخلاف باور عمومی که هر نوع قند را چاق‌کننده می‌داند، عسل با ترکیب متفاوتی از فروکتوز، گلوکز، آنزیم‌ها و پلی‌فنول‌ها، بدن را به سمت چربی‌سوزی آرام شبانه سوق می‌دهد.

عسل با وجود طعم شیرینش، می‌تواند یکی از مؤثرترین کمک‌کننده‌ها در مسیر لاغری باشد. ترکیب طبیعی فروکتوز و گلوکز در عسل باعث آزادسازی تدریجی انرژی می‌شود و از افت ناگهانی قند خون که منجر به پرخوری می‌شود، جلوگیری می‌کند. زمانی که عسل جایگزین قند و شیرینی‌های صنعتی شود، بدن به تدریج وارد فاز چربی‌سوزی پایدارتر می‌گردد، زیرا انسولین در حد متعادل باقی می‌ماند.

عسل علاوه بر این، با بهبود عملکرد کبد و افزایش متابولیسم شبانه به سوزاندن چربی‌های انباشته کمک می‌کند. پلی‌فنول‌ها و آنتی‌اکسیدان‌های آن نیز التهاب سلولی و استرس اکسیداتیو را که از عوامل اصلی افزایش وزن‌اند، کاهش می‌دهند.

همچنین مصرف ملایم عسل قبل از خواب یا پیش از ورزش سطح انرژی و تمرکز را بالا برده و از افت قند ناگهانی در رژیم‌های کم‌کربوهیدرات پیشگیری می‌کند. در مجموع، عسل اگر به‌صورت طبیعی و در حد تعادل مصرف شود، نه‌تنها جایگزینی سالم برای قند است، بلکه سوخت‌رسانی هوشمند برای تسریع چربی‌سوزی و تثبیت وزن سالم به‌شمار می‌آید.

