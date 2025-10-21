خوردن عسل قبل از خواب برای لاغری

به گزارش تابناک، برخلاف باور عمومی که هر نوع قند را چاقکننده میداند، عسل با ترکیب متفاوتی از فروکتوز، گلوکز، آنزیمها و پلیفنولها، بدن را به سمت چربیسوزی آرام شبانه سوق میدهد.
عسل با وجود طعم شیرینش، میتواند یکی از مؤثرترین کمککنندهها در مسیر لاغری باشد. ترکیب طبیعی فروکتوز و گلوکز در عسل باعث آزادسازی تدریجی انرژی میشود و از افت ناگهانی قند خون که منجر به پرخوری میشود، جلوگیری میکند. زمانی که عسل جایگزین قند و شیرینیهای صنعتی شود، بدن به تدریج وارد فاز چربیسوزی پایدارتر میگردد، زیرا انسولین در حد متعادل باقی میماند.
عسل علاوه بر این، با بهبود عملکرد کبد و افزایش متابولیسم شبانه به سوزاندن چربیهای انباشته کمک میکند. پلیفنولها و آنتیاکسیدانهای آن نیز التهاب سلولی و استرس اکسیداتیو را که از عوامل اصلی افزایش وزناند، کاهش میدهند.
همچنین مصرف ملایم عسل قبل از خواب یا پیش از ورزش سطح انرژی و تمرکز را بالا برده و از افت قند ناگهانی در رژیمهای کمکربوهیدرات پیشگیری میکند. در مجموع، عسل اگر بهصورت طبیعی و در حد تعادل مصرف شود، نهتنها جایگزینی سالم برای قند است، بلکه سوخترسانی هوشمند برای تسریع چربیسوزی و تثبیت وزن سالم بهشمار میآید.