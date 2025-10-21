En
طرز تهیه ناز لقمه با طعم گوشت و بادمجان

امروز می‌خواهیم آموزش یکی از غذاهای اصیل و خوشمزه‌ شمالی را بدهیم؛ نازلقمه!
طرز تهیه ناز لقمه با طعم گوشت و بادمجان

امروز می‌خواهیم آموزش یکی از غذاهای اصیل و خوشمزه‌ شمالی را بدهیم؛ نازلقمه! این غذا طعم بی‌نظیر و عطر خاصی دارد که هم برای ناهار و هم شام گزینه‌ مناسبی است. این خوشمزه دوست داشتنی در واقع ترکیب دو غذا با هم است: کباب دیگی و بادمجان کبابی.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، در دل طبیعت سرسبز گیلان و با عطر دلنشین نازلقمه، ما شما را به سفری به دنیای طعم دعوت می کنیم. این غذا، با ترکیبی ناب از گوشت تازه و بادمجان نه تنها سیر کننده است بلکه لذت طعم های صددرصد گیلانی را به شما هدیه می دهد.

مواد اولیه

گوشت چرخ کرده ۳۰۰ گرم

پیاز ۱ عدد

نمک ۱/۲ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه ۱/۴ قاشق چای‌خوری

سماق ۱ قاشق چای‌خوری

گشنیز ۲ قاشق سوپ‌خوری

آرد نخودچی ۱ قاشق سوپ‌خوری

بادمجان ۳ عدد

سیر ۲ حبه

ماست چکیده ۱ پیمانه

نمک ۱/۲ قاشق چاق‌خوری

گوجه فرنگی ۳ عدد

پیاز ۱ عدد

روغن ۲ قاشق سوپ‌خوری

نمک ۱/۴ قاشق چای‌خوری

فلفل سیاه ۱/۴ قاشق چای‌خوری

شکر ۱ قاشق چای‌خوری

طرز تهیه

ابتدا بادمجان ها روی حرارت یا داخل فر کباب کنید. قبل از کباب کردن روی بادمجان ها چاقو بزنید تا بهتر کباب شود.

یک پیاز بزرگ زرد یا سفید را رنده کنید و آب آن را بگیرید.

گوشت چرخ کرده را با پیاز مخلوط کنید و به آن آرد نخودچی، سماق، فلفل سیاه، نمک و گشنیز تازه خرد شده اضافه کنید و گوشت را خوب ورز دهید تا چسبندگی لازم را پیدا کند.

وشتی که ما استفاده کردیم سردست گوساله و قلوه گاه گوسفند است. ولی شما از هر ترکیبی که بخواهید می توانید استفاده کنید.

یک مقدار از گوشت را بردارید و در دست حالت دهید و استوانه ای کنید اما مانند کباب بلند نباشد و قد هر لقمه باید کاملا در کف دست جا شود. همین روند تا تا اتمام گوشت ها انجام دهید. هر لقمه حدود ۶۰ گرم باشد.

در یک تابه روغن بریزید و لقمه ها را داخل روغن تفت دهید.

یک عدد پیاز را نگینی کنید و بعداز سرخ شدن لقمه ها داخل همان تابه تفت دهید. نیازی نیست زیاد تفت دهید.

گوجه ها را نیز نگینی خرد کنید و به پیازهای در حال سرخ شدن اضافه کنید. (پوست گوجه ها را حتما بگیرید و بعد خرد کنید.)

به سس، نمک و فلفل سیاه و کمی شکر بزنید. اگر گوجه ها رنگ نداشت می توانید کمی رب گوجه بزنید تا خوش رنگ تر شود. یک لیوان آب جوش اضافه کنید و لقمه های سرخ شده را در سس بچینید و درب ظرف را ببندید و اجازه دهید ۳۰ دقیقه با حرارت ملایم بپزد.

بادمجان های کبابی را ساتوری کنید و با ماست چکیده مخلوط کنید. نمک و فلفل سیاه اضافه کنید. دو حبه سیر را هم له کنید و به ماست اضافه کنید. برای اینکه سیر راحت نرم و له شود کمی نمک روی آن بپاشید و دو دقیقه زمان بدهید تا نرم شود. بعد از آن با چاقو به راحتی له می شود.

وقتی لقمه ها پخت، هنگام سرو سس بادمجان و ماست را روی نان می ریزید و سپس سس گوشت را روی ماست و بادمجان بریزید و کمی گشنیز خرد شده روی این ترکیب بپاشید و در آخر لقمه ها را روی سس ها بچینید و روی ترکیب جعفری یا گشنیز تازه بپاشید و با لیموی تازه تزیین کنید. نوش جان.

