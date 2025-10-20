مذاکرات جشنواره ایرانی همام با ژاپن و ترکیه

دبیر جشنواره بین‌المللی همام گفت تفاهم‌نامه‌های فرهنگی با ژاپن، تاجیکستان و ترکیه در آستانه امضا است تا زمینه تبادل تجربیات، آموزش و نمایش آثار هنرمندان معلول ایرانی با هنرمندان معلول این‌کشورها فراهم شود.

به گزارش سرویس فرهنگی تابناک، محمد رضا مشهدی، دبیر جشنواره بین‌المللی همام که برای هنرمندان توان‌یاب و معلول برگزار می‌شود، از گسترش چشمگیر همکاری‌های بین‌المللی این رویداد خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌های فرهنگی با ژاپن، تاجیکستان و ترکیه در آستانه امضا است تا زمینه تبادل تجربیات، آموزش و نمایش آثار هنرمندان معلول فراهم شود.

وی افزود: در دوره‌های دوم و سوم این‌رویداد شاهد حضور هنرمندان بین‌المللی بودیم و امسال برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نمایشگاه‌های مشترک در کشورهای مختلف انجام شده است.

دبیر جشنواره بین‌المللی همام در پایان گفت: مذاکرات ویژه‌ای با ژاپن، به‌ویژه شهر توکیو، داشته‌ایم تا آثار هنرمندان ایرانی در این کشور نیز به نمایش گذاشته شود. این همکاری‌ها می‌تواند مسیر ایجاد بورسیه‌های هنری و توسعه تعاملات فرهنگی با کشورهای آسیای میانه را هموار کند.