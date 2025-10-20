En
لاریجانی: آژانس اگر پیشنهادی دارد، درخواست دهد

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان تاکید کرد: اگر آژانس برای همکاری با ایران پیشنهادی دارد درخواست دهد تا در کمیته‌ای که در شورای امنیت ملی است، بررسی شود.
|
لاریجانی: آژانس اگر پیشنهادی دارد، درخواست دهد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «علی لاریجانی» در نشست خبری مشترک با «قاسم الاعرجی» دبیر شورای امنیت ملی عراق در پاسخ به اینکه فضای هوایی عراق در جنگ ۱۲ روزه مورد سوء استفاده اسراییل و امریکا علیه ایران قرار گرفت، گفت: همان‌طور که آقای الاعرجی گفتند عراق نمی‌خواهد این اتفاق بیفتد؛ این یک نمونه از رفتار آمریکا با کشور‌های مستقل و نیز عراق است که نمی‌گذارد فضای آن در اختیار خودشان باشد و تمام صحبت آقای الاعرجی هم همین است، اما آنها (آمریکا) سوء استفاده می‌کنند. با وجود اینکه دولت عراق مستقل است، اما آمریکا نمی‌گذارد و از فضای سیاسی و امنیتی این کشور سوء استفاده می‌کند.

وی درباره اهداف سفرش به کشور‌های مختلف از جمله روسیه گفت: هر کدام از این سفر‌ها فلسفه خاص خودش را دارد، اما در کل همه تلاش‌ها به سمت یافتن راه حلی برای رفع مسائل و مشکلات است.

می‌خواستند ماشه را اجرا نکنند

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درباره چگونگی همکاری ایران و آژانس بعد از اسنپ‌بک و توافق قاهره تصریح کرد: آقای عراقچی بعد از توافق قاهره اعلام کردند که اگر اسنپ‌بک را فعال کنند توافق کان لم یکن است و همین هم رخ داد. خب می‌خواستند ماشه را اجرا نکنند! اگر آژانس برای همکاری پیشنهادی دارد درخواست دهد تا در کمیته‌ای که در شورای امنیت ملی است، بررسی شود.

