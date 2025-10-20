یک منبع آگاه در پارلمان آلمان با استناد به بودجه دفاعی این کشور تائید کرد که برلین قصد دارد چند فروند جنگنده اف-۳۵ دیگر از شرکت آمریکایی لاکهید مارتین سفارش دهد.

خرید جنگنده‌های اف‑۳۵ آلمان، آغاز شکاف نظامی اروپا؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یک منبع پارلمانی امروز (دوشنبه) با تایید گزارش اخیر نشریه اشپیگل گفت که «بوریس پیستوریوس» وزیر دفاع آلمان قصد دارد ۱۵ فروند جنگنده اف-۳۵ جدید از شرکت آمریکایی لاکهید مارتین خریداری کند.

این منبع به خبرگزاری رویترز گفت که طبق اسناد محرمانه تهیه شده برای کمیته بودجه پارلمان، برنامه‌ریزان این معامله انتظار دارند که هزینه این هواپیماهای جدید حدود ۲.۵ میلیارد یورو (۲.۹ میلیارد دلار) باشد.

آلمان پیش از این ۳۵ فروند از این جت‌های ساخت آمریکا را برای جایگزینی ناوگان ۸۵ فروندی جنگنده‌های قدیمی تورنادو خود سفارش داده بود که قرار است به زودی از رده خارج شوند.

هواپیماهای اف-۳۵ قرار است در صورت بروز درگیری، جایگزین تورنادوها در نقش حمل بمب‌های هسته‌ای ایالات متحده که در آلمان ذخیره شده‌اند، شوند.

برلین پیش از این برنامه‌ خود برای خرید ۱۵ فروند جنگنده اف-۳۵ دیگر را در ماه ژوئیه تکذیب کرده بود اما بودجه دفاعی این کشور به‌طور قابل توجهی گسترش یافته و از آن زمان، فضای بیشتری برای خرید سلاح ایجاد کرده است.

در آن زمان، یک منبع نظامی به رویترز گفت که ایده خرید ۱۵ جنگنده اف-۳۵ دیگر بخشی از مذاکرات قبلی بوده است.

هرگونه تصمیمی برای خرید هواپیماهای بیشتر اف-۳۵ می‌تواند تنش‌های جدیدی را بین آلمان و فرانسه که بر سر پروژه جنگنده‌های فرسوده FCAS یا SCAF اختلاف نظر دارند، ایجاد کند.