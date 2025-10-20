اژه ای: هیچ تردیدی در برخورد با مخلان امنیت نیست

به گزارش تابناک به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۲۸ مهر) طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح راهبرد قوه قضاییه در تحکیم و تثبیت امنیت و آرامش مردم و جامعه، اظهار کرد: راهبرد قوه قضاییه آن است که در برخورد قاطعانه و قانونی با مخلان امنیت و آرامش مردم و اشرار و تروریستها و سارقین مسلح، کوچکترین تردیدی به خود راه ندهد و در عین حال، رأفت اسلامی را در قبال آن دسته از محکومین که واجد شرایط هستند، روا دارد. همچنین در تمامی موارد نیز رعایت تمام و کمال اخلاقِ قضایِ اسلامی نیز مدنظر و مَطمحنظر ماست. ما معتقدیم که عدالت باید در کلیهی مراحل رسیدگی به یک پرونده جاری و ساری باشد و این عدالت تنها در مرحله صدور رأی، متجلی و نمایان نباشد؛ این عدالت و عدالتورزی باید در برخورد ما با متهمین و طرفین دعوا و شکایات، در بیطرفی ما نسبت به اصحاب پرونده و در پاسداشت ما نسبت به شرع انور و قانون و ایضاً حیثیت و آبروی مردم، متجلی و نمایان باشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای: برخورد قاطعانه قانونی همراه با رافت اسلامی و اخلاق قضایی اسلامی را تلفیق کنیم
رئیس دستگاه قضا در ادامه با عنایت به در پیش بودن روز «آمار و برنامهریزی»، به نقیصه موجود در کشور در مبحث آمار اشاره کرد و بیان داشت: مبحث آمار و حکمرانی دادهمحور در برنامهریزی و تصمیمگیری برای تعالی و پیشرفت کشور، نقش فوقالعادهای دارد؛ سالیان سال است ما نسبت به این موضوع در کشور نقیصه داریم؛ چنانچه امروز از ما درخصوص جمعیت کشور اعم از افراد دارای تابعیت و یا مقیم، سؤال شود، شاید آمار دقیقی نداشته باشیم؛ اگر سؤال شود که اتباع غیرایرانی چقدر است، شاید آمار دقیقی به ما ارائه نشود؛ قطعاً این یک نقیصه است و اثراتش را در برنامهریزیها و تصمیمگیریهای ما میگذارد.
آمارگرایی درست نیست و نباید کار قضایی را با آمار پیوند داد
رئیس عدلیه تصریح کرد: خودِ ما در قوه قضاییه نیز در مبحث آمار، با نقایصی مواجه هستیم؛ امروز دیگر با وجود گسترش فناوریهای نوین، ضعف و خلل در مبحث آمار، حقیقتاً توجیهناپذیر است؛ فلذا مسئولان ذیربط در قوه قضاییه نهایت اهتمام خود را داشته باشند تا در مبحث آمار در کلیهی شئون در دستگاه قضایی، وضعیتی بدون نقص پدید آید؛ البته باید تاکید کنیم که اِتقان در رسیدگی به پروندههای قضایی، امری اَرجح نسبت به آمار است، لکن آمار، مقولهای نیست که بتوان نسبت به آن بیتفاوت بود و قطعاً برای برنامهریزیها و تصمیمگیریهای صحیح و صواب، وجود آمار و استناد به آمار، ضروری است.
ناگزیر به استفاده از هوش مصنوعی و فناوریهای جدید هستیم
قاضیالقضات با اشاره به پیشرفتهای مطلوب دستگاه قضایی از حیث بَسط و گسترش خدماترسانی فناورانه به مردم، گفت: قوه قضاییه از حیث توسعه دسترسی عمومی و همگانی به عدالت و گسترش خدماترسانی فناورانه به مردم، گامهای مطلوبی را بویژه طی دو سال اخیر برداشته است؛ از این جهت، باید قدردان آقای دکتر کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاران وی باشیم. در همین راستا، مسئولان برخی دستگاهها که بازدیدهایی را از مرکز آمار و فناوری اطلاعات ما داشتهاند، با ارسال نامههایی درخواست استفاده از امکانات ما در این حوزه را دارند؛ امری که بیانگر مطلوبیت تجهیزات و فناوریهای مورد استفاده قوه قضاییه از حیث امنیت و صحت و کارآمدی است. لکن در این مبحث، تاکید مؤکدی بر تجهیز هر چه بیشتر از حیث اعتباری و بودجهای داریم و معتقدیم در حوزه گسترش فناوریهای نوین برای توسعه و بسط دسترسی مردم به عدالت، هر چه صرف شود، سرمایهگذاری کردهایم نه هزینهتراشی.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه نشست امروز به اثرات و برکات گذشت و بخشش در زندگی فردی و اجتماعی اشاره کرد و در همین راستا به اقدام پدر امیرمحمد خالقی (دانشجویی که بهمن سال گذشته توسط سارقین به قتل رسید) اشاره کرد و گفت: قصاص حق مسلم اولیایدم است، اما گذشت و بخشش، بهتر است. اقدام آن پدر داغدار، حقیقتاً درسآموز بود؛ آن پدر، با مهلتی که به قاتل داد، چند نکته و درس را به ما آموخت؛ آن پدر غلبه بر احساسات در عین داغدار بودن را به ما آموزش داد؛ آن پدر با توصیهای که به قاتل فرزندش درخصوص اُنس با قرآن و حفظ بخشهایی از کلامالله کرد، معارف الهی را ترویج داد؛ اینها مواردی است که ارزشمند هستند و جا دارد رسانهها در تبلیغ و رواج و نشر آنها کوشا و ساعی باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز، صرفهجویی در تمامی بخشها را یک ضرورت دانست و گفت: در شرایط فعلی کشور، نیاز به صرفهجویی در همه بخشها، بیش از پیش احساس میشود؛ این امر در مبحث آب و برق و انرژی، ضرورتی مضاعف دارد؛ مسئولانامر در قوه قضاییه نیز نهایت اهتمام را درخصوص صرفهجویی و جلوگیری از اسراف و رفع هزینههای زائد داشته باشند. در اینجا لازم است از اقدامات آقای دکتر شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز قدردانی داشته باشیم.
دستور رئیس قوه قضاییه ؛ در مورد گرفتن سند تک برگ مشکلاتی هست که نارضایتی مردمی را در پی داشته است از مردم مصاحبه بگیرید و حتی علیه ما حرف زدند آن را پخش کنید
شایان ذکر است، رئیس دستگاه قضا در مَطلع نشست امروز، با اشاره به ایام سالگرد رحلت حاجآقا مصطفی، فرزند گرانقدر امام راحل، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن بزرگوار، گفت: امام عظیمالشأن ما در مورد رحلت فرزندشان حاجآقا مصطفی، فرمودند که این واقعه، از الطاف خفیه الهی بود. بعد از رحلت آن بزرگوار، جان تازهای در نهضت امام (ره) دمیده شد و انقلاب اسلامی در ایران فراگیر شد و قریب به ۱۵ ماه پس از آن نیز، رژیم منحوس پهلوی ساقط شد.
زندگی و مرگ شهید سنوار شرافتمندانه و عزتمندانه بود
رئیس عدلیه همچنین به سالگرد شهادت یحیی سنوار نیز اشاره کرد و گفت: شهید سنوار از جمله اشخاصی بود که زندگی و مرگ عزتمندانه و شرافتمندانهای داشت؛ او بیش از دو دهه در زندانهای مخوف رژیم صهیونیستی مقاومت کرد و پس از آن نیز، راه جهاد صادقانه را در پیش گرفت و تا آخرین نفس دست از مبارزه با صهیونیستهای متجاوز برنداشت؛ شهید سنوار حقیقتاً زندگی شرافتمندانه و مرگ سعادتمندانه را ترجمه کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین رحلت سردار علیرضا افشار از فرماندهان و یادگاران دفاع مقدس را تسلیت گفت و یاد و خاطره مجاهدتهای وی را گرامیداشت.
دادستان کل کشور: دو هزار وکیل در داخل و خارج از کشور برای پیگیری حقوقی شکایت علیه آمریکا و اسرائیل اعلام آمادگی کردهاند
حجتالاسلام والمسلمین موحد گفت: ۱۵۲ خواهان حقیقی علیه اسرائیل دادخواست دادهاند. ۱۳۸ شکایت کیفری در دادسرا ثبت شده است.
۲۵۰ شکایت آماده ثبت است. ۱۵۴ هزار وکالت مردمی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی ثبت شده است.
۱۶۷ نفر از خانواده شهدای نیروهای مسلح برای اعلام شکایت وکالت دادهاند، ۲۸۲ خانواده هم مقدمات گرفتن شکایاتشان آماده است.
آزادی ۲۱۴ زندانی مالی با همکاری قوه قضاییه و ستاد اجرایی فرمان امام
رئیس کل دادگستری استان تهران: در پی کمک مالی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به مبلغ ۲۰ میلیارد تومانی و با تشکیل جلسات شورای حل اختلاف و پیگیریهای قضایی، ۲۱۴ زندانی عمدتا در حوزه رد مال آزاد شدند.
کیفرخواست سارقان خودروهای لوکس اتوبانهای شمالغرب تهران صادر شد
صالحی دادستان تهران: کیفرخواست سارقان اتوبانهای شمال و غرب تهران از جمله اتوبان صدر صادر شد.
سارقان دو نفر هستند که با ایجاد تصادف ساختگی با اتومبیل های مدل بالا با ایجاد رعب و وحشت اقدام به سرقت اشیاء قیمتی داخل خودروها میکردند.