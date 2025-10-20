En
شاخص کل بورس در بازار امروز 28 مهرماه

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۳۱ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۵۶ هزار واحد رسید.
شاخص کل بورس در بازار امروز 28 مهرماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۳۱ هزار واحدی به ۳ میلیون و ۵۶ هزار واحد رسید.

به این ترتیب؛ در جریان معاملات امروز شاخص کل بورس با کاهش ۳۱ هزار و ۱۵۲ واحد در سطح ۳ میلیون و ۵۶ هزار واحدی ایستاد‌.

شاخص کل بورس در بازار امروز 28 مهرماه

بورس بازار بورس شاخص کل شاخص کل سهام سهامداران
