سدان محبوبی که روزگاری نماد اصالت و دوام ژاپنی بود، اکنون با مغز متفکر هواوی و دستان سازنده دانگ‌فنگ متولد شده؛ محصولی دو ملیتی که بیش از هر زمان دیگری نشان می‌دهد عصر خودروسازی‌های خالص ملی به پایان رسیده است.

به گزارش تابناک؛انگار باید کم‌کم باور کنیم که برند‌های محبوب و اصیل ژاپنی، دیگر تنها زاده سرزمین آفتاب تابان نیستند. نیسان، یکی از ستون‌های صنعت خودروسازی ژاپن، امروز بیش از هر زمان دیگری با شریک چینی خود، «دانگ‌فنگ»، در هم تنیده شده است. حاصل این همکاری، نه فقط یک خودرو، بلکه موجودی دو ملیتی است؛ چیزی میان نظم ژاپنی و جاه‌طلبی فناورانه چینی. تازه‌ترین نمود این هم‌زیستی صنعتی، فیس‌لیفت جدید نیسان تیانا است که در کنار سدان تازه‌وارد N۶، طی رویداد چهلمین سالگرد حضور دانگ‌فنگ نیسان در چین معرفی شد.

نیسان تیانا در نسل‌های گذشته، همواره با زبان طراحی خاص خود و حس رانندگی نرم و قابل اعتمادش شناخته می‌شد. اما نسخه ۲۰۲۵ آن، از ظاهر تا باطن، گویی به مرحله تازه‌ای از بلوغ رسیده است. زبان طراحی V-Motion هنوز هم در خطوط بدنه و جلوپنجره‌اش حفظ شده، اما اکنون این طراحی با ذوق چینی‌ها در جزئیات ترکیب شده است. چراغ‌های جلو حالا یکپارچه‌تر و کشیده‌ترند، و جلوپنجره حالتی سه‌بعدی و درخشان پیدا کرده است. گزینه رنگ جدید خاکستری مات، چهره‌ای مدرن و خونسرد به تیانا داده؛ چهره‌ای که بیشتر به خودرو‌های اروپایی شباهت دارد تا ژاپنی‌های سنتی. ابعاد خودرو نیز کمی رشد کرده تا با رقبای تازه‌وارد از برندهایی، چون BYD یا Changan رقابت کند؛ طول ۴۹۲۰ میلی‌متر و فاصله محوری ۲۸۲۵ میلی‌متری، نشان می‌دهد تیانا حالا به مرز‌های سدان‌های نیمه‌لوکس نزدیک‌تر شده است.

اما جذاب‌ترین بخش تیانای جدید، نه در ظاهر آن، بلکه در هوش درونی‌اش پنهان است. این خودرو نخستین خودروی بنزینی جهان است که از کابین هوشمند HarmonySpace ۵ هواوی بهره می‌برد؛ سیستمی مبتنی بر سیستم‌عامل HarmonyOS که تا پیش از این تنها در خودرو‌های الکتریکی یا مفهومی به کار می‌رفت. این همکاری، مرز میان صنایع ارتباطات و خودروسازی را بار دیگر جابه‌جا کرده است. حالا راننده تیانا می‌تواند بدون نیاز به گوشی یا ابزار اضافی، مستقیماً از طریق نمایشگر مرکزی و فرامین صوتی، با اکوسیستم هوشمند هواوی ارتباط برقرار کند. سیستم صوتی نیز از برند هواوی انتخاب شده تا تجربه‌ی شنیداری در سطح خودرو‌های لوکس‌تر فراهم شود.

از نظر فنی، نیسان تغییر چشمگیری در قلب تپنده این سدان ایجاد نکرده است. همان موتور ۲.۰ لیتری VC-Turbo با فناوری نسبت تراکم متغیر همچنان حضور دارد؛ موتوری که توان ۲۴۳ اسب بخار و گشتاور ۳۷۱ نیوتن‌متر را از طریق گیربکس CVT با قابلیت شبیه‌سازی هشت دنده به چرخ‌ها منتقل می‌کند. این ترکیب، اگرچه هیجان‌انگیزترین گزینه در بازار نیست، اما تعادلی عالی میان قدرت، نرمی و مصرف سوخت ایجاد می‌کند. این یعنی تیانا هنوز هم خودرویی است برای رانندگانی که دنبال آرامش و دوام‌اند، نه شتاب و هیاهو.

اما در پس این فیس‌لیفت، پیامی عمیق‌تر نهفته است. نیسان با واگذاری توسعه، تولید و حتی برخی بخش‌های طراحی به شریک چینی‌اش، عملاً بخشی از هویت ژاپنی خود را به اشتراک گذاشته است. دیگر نمی‌توان با اطمینان گفت که تیانا «ساخت ژاپن» است؛ بلکه باید گفت «زاده همکاری چین و ژاپن» است. شاید همین نکته، بزرگ‌ترین تحول این برند باشد. صنعتی که زمانی مظهر نظم و دقت ژاپنی بود، اکنون برای بقا و رقابت در بازار جهانی، به فناوری، تولید و حتی فرهنگ چینی تکیه کرده است.

این روند البته فقط مختص نیسان نیست. دیگر برند‌های ژاپنی مانند هوندا و میتسوبیشی نیز سال‌هاست در چین با مدل‌های خاص بازار داخلی همکاری می‌کنند، اما نیسان با تیانای جدید، عملاً گامی جلوتر برداشته است: همکاری فناورانه با هواوی در سطح نرم‌افزاری و تجربه‌ی کاربری. همین موضوع باعث می‌شود که تیانا، نه تنها یک سدان میان‌رده‌ی مدرن، بلکه نشانه‌ای از آینده‌ی صنعت خودرو باشد؛ آینده‌ای که در آن مرز میان ملیت‌ها و برند‌ها کم‌کم رنگ می‌بازد.

در کنار تیانا، سدان N۶ نیز در همان رویداد معرفی شد؛ مدلی هیبریدی با فناوری پلاگین و طراحی مدرن که به وضوح نشان از تغییر جهت نیسان در چین دارد. با موتور ۱.۵ لیتری و برد ۱۳۰ کیلومتری تمام‌الکتریکی، N۶ نه تنها برای مصرف‌کنندگان شهری بلکه برای تصویر جدید برند نیسان در بازار چین نیز اهمیت دارد: تصویری جوان‌تر، فناورانه‌تر و با طعم چینی‌تر که در گزارشی مفصل تر به این شبه سامورایی برقی هم خوام پرداخت .

اما با همه این تحولات، یک واقعیت انکارناپذیر است: دیگر نمی‌توان تیانا را همان خودروی ژاپنی سابق دانست. این سدان اکنون محصولی میان‌فرهنگی است؛ تلفیقی از مهندسی ژاپن، فناوری چین و بازاریابی جهانی. شاید برای علاقه‌مندان قدیمی نیسان کمی تلخ باشد، اما در دنیای امروز، دوام و پیشرفت گاهی بهای خود را دارد؛ و تیانای جدید، دقیقاً نماد همین بهای مدرن است؛ خودرویی که در آن دیگر «ژاپن» تنها نیست، بلکه شریک پرنفوذی از شرق دور در کنار او ایستاده است.

همان جایی که امپراطوری ژاپن روزی به آنجا لشگر کشیده بود تا تصاحبش کند "چین" جایی که حالا آنها بدون جنگ و خونریزی تقریبا همه دنیا را تصرف کرده اند ، از نظر صنعتی البته !!