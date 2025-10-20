En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
لایحه پولی به مجلس برگشت

شورای نگهبان: لایحه پولی به دلیل ابهام‌ها برگشت

سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۳۸۲
| |
372 بازدید
|
۱
شورای نگهبان: لایحه پولی به دلیل ابهام‌ها برگشت

هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان از بازگشت لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود برخی ابهامات خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی البته در خصوص یکی از موضوعات اساسی این لایحه که حذف چهار صفر از پول ملی است، عنوان کرد که شورای نگهبان ابهام و اشکالی در این خصوص نداشت.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مهمترین ابهام باقی‌مانده نیز توضیح داد: با توجه به تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، نسبت تبصره یک این مصوبه که عملا اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی است با بند الف ماده ۴۴ این قانون از جهت صلاحیت بانک مرکزی در محاسبه و تعیین نرخ خرید و فروش ارز دارای ابهام است.

طحان‌نظیف تاکید کرد: بنابراین مصوبه برای رفع این ابهام و انجام اصلاحات لازم در این خصوص به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد.

وی در پایان گفت: اگر نمایندگان محترم این ابهام باقی‌مانده را هم برطرف کنند، شورای نگهبان مصوبه را بار دیگر بررسی و نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طحان نظیف شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی لایحه پولی و بانکی حذف چهار صفر پول ملی
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت قانونی است و به شورای نگهبان ارتباطی ندارد/ از سال آینده بودجه کشور به صورت دو مرحله‌ای بررسی می‌شود
رویکرد شورای نگهبان همواره بر مشارکت مردم در انتخابات بوده، اما به دنبال عدول از قانون هم نیستیم / لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال نشده و حتی در کمیسیون هم نهایی نشده است
اعلام نتیجه صلاحیت‌ها تحت ۳ عنوان صورت می‌گیرد
دانشجویان نسبت به آرمان‌های انقلاب مطالبه‌گر باشند
واکنش به اظهارات لاریجانی درباره «خالص سازی»/چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲ رد شد؟/جزئیات نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت/اصل ۵۹ نمی‌گوید که در همه مسائل باید همه‌پرسی کرد
در این مرحله وارد "بررسی صلاحیت" نمی‌شویم/ تایید مدارک توسط نهادهای مرجع انجام می‌گیرد/ ثبت‌نام نهایی نیازمند تایید مدارک است
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت/ طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور تایید شد
طحان نظیف: قانون اساسی ما تبلور حاکمیت دینی است
قانون اساسی میثاق ملی است و باید همه مسئولین آن را مطالعه و در ترویج آن تلاش کنند / قانون اساسی اولویت بررسی لایحه بودجه و برنامه را تعیین نکرده است
چگونه تشکل‌های صنفی پس از ۶ سال از بلاتکلیفی درآمدند؟
فقدان مصوباتی در مورد مالکیت صنعتی، تشکل‌های صنفی و تخصصی و جهش تولید دانش بنیان احساس می‌شد / مهم‌ترین ایرادات به لایحه بودجه به مجلس ارسال شده است
قانون اساسی با مشارکت مردم تدوین و تصویب شد
چرا طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را به مجلس برگردانده شد؟
ایراد شورای نگهبان به انتشار اوراق در بودجه ۱۴۰۰
نظر شورای نگهبان درباره آخرین مصوبات مجلس و دولت
توصیه علی لاریجانی به سخنگوی جوان شورای نگهبان
خداحافظی با صفرهای پول ملی تا ۲ سال دیگر
بیشتر ایرادات طرح شفافیت قوای سه گانه رفع شده است / واکنش به محکومیت یک نماینده و بازداشت فرزند یک نماینده دیگر / اصلاح قانون انتخابات، مطالبه همیشگی ما بوده است
حذف چهار صفر از پول ملی مستلزم اصلاح نظام بانکی
احتمال رد حذف ۴ صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
1
پاسخ
حذف صفر به تنهایی درست نیست لطفا تجربه کشورهایی مثل ترکیه در حذف صفر را بررسی کنید و خودتان آزمایش و خطا نکنید ...ترکیه با حذف صفر درآمدهای کارگران و کارمندان را در چند مرحله ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داد متاسفانه در ایران هر موضوعی را ناقص الگوبرداری و ناقص اجرا میکنیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
جزئیات مراسم عروسی دختر رهبر انقلاب
شبکه عربی: ایران شش پایگاه موشکی جدید راه انداخته + زیرنویس
پیگیری‌های پلیس قطر درباره حادثه صابر کاظمی/ روایت‌های اولیه در استخر تأیید نمی‌شود
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو
دو نماینده مجلس به حبس محکوم شدند
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۲۶۲ نظر)
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۲۴۴ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۳۹ نظر)
احضار کارفرما مشهدی به‌دلیل رفتار نامتعارف با کارگر زن  (۱۰۶ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۹ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۷۲ نظر)
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد  (۷۱ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۷۰ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۹ نظر)
جزییات تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب»  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند  (۵۹ نظر)
خودروهای دارای چراغ غیراستاندارد توقیف می‌شوند  (۵۷ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bOQ
tabnak.ir/005bOQ