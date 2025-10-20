کرباسچی: اتاق عفاف، نمایشی برای مصرف بودجه

غلامحسین کرباسچی اظهار داشت: حرکتهایی مثل تشکیل اتاق عفاف و حجاب و به کارگیری ۸۰ هزار آمر به معروف، به جز دامن زدن به مسائل اختلافی، نتیجه دیگری ندارد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ کرباسچی افزود: ریشه اصلی تشکیل اتاق عفاف و حجاب و آمران به معروف، بودجهای است که در لایحه بودجه برای آنها تصویب شده و میخواهند بودجه را مصرف کنند و بودجه کلانی هم برای آنها گذاشتند.
وی گفت: اصل این موضوع به دولت برمیگردد که این بودجههای کلان را در اختیار آنها قرار ندهد و دولت اگر بودجه ندهد، آنها کاری نمیتوانند بکنند.