کرباسچی: اتاق عفاف، نمایشی برای مصرف بودجه

مدیرمسئول روزنامه هم‌میهن گفت: ریشه اصلی تشکیل اتاق عفاف و حجاب و آمران به معروف، بودجه‌ای است که در لایحه بودجه برای آن‌ها تصویب شده و می‌خواهند بودجه را مصرف کنند و بودجه کلانی هم برای آن‌ها گذاشتند
غلامحسین کرباسچی  اظهار داشت: حرکت‌هایی مثل تشکیل اتاق عفاف و حجاب و به کارگیری ۸۰ هزار آمر به معروف، به جز دامن زدن به مسائل اختلافی، نتیجه دیگری ندارد. 

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ کرباسچی افزود: ریشه اصلی تشکیل اتاق عفاف و حجاب و آمران به معروف، بودجه‌ای است که در لایحه بودجه برای آن‌ها تصویب شده و می‌خواهند بودجه را مصرف کنند و بودجه کلانی هم برای آن‌ها گذاشتند. 

وی گفت: اصل این موضوع به دولت برمی‌گردد که این بودجه‌های کلان را در اختیار آن‎ها قرار ندهد و دولت اگر بودجه ندهد، آن‌ها کاری نمی‌توانند بکنند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
7
پاسخ
کجای این پرداخت ها با رضایت مردم است؟ نتیجه آن آتش است در سفره ها.
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
6
پاسخ
همه دعواها همیشه سر پول است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
4
پاسخ
دقیقا. دریافت بودجه بدون خروجی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
نمي دونم اين بيت المال چقدر بي صاحب شده كه اين همه هزينه براي اين موارد مي كنن. اين پول رو بديد به مردمي كه ندارن .
