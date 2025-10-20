En
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور پزشکیان

سال تحصیلی دانشگاه‌ها صبح امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴، با مسعود پزشکیان حضور رئیس جمهوری در دانشگاه تربیت مدرس به صورت رسمی آغاز شد.
آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با حضور پزشکیان

به گزارش تابناک؛ سال تحصیلی دانشگاه‌ها صبح امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴، با مسعود پزشکیان حضور رئیس جمهوری در دانشگاه تربیت مدرس به صورت رسمی آغاز شد.

برچسب ها
دانشگاه سال تحصیلی رئیس جمهور مسعود پزشکیان آغاز سال تحصیلی دانشگاه تربیت مدرس
ارش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
0
0
پاسخ
با درود
کارایی رییس جمهور فقط در همین حد است، حرف بی حاصل زدن و شرکت در مراسم و جلسه بدونه کوچکترین بازدهی.
