به گزارش تابناک به نقل از فرارو، تحقیق درباره تأثیر ماه بر خواب انسان آسان نیست. بسیاری از افراد باورهایی درباره تأثیر ماه کامل بر خود دارند. باور مردم به اینکه شبهای ماه کامل بیخوابی دارند، به تنهایی میتواند آنها را بیدار نگه دارد. با این حال، شواهد علمی نشان میدهد که ماه واقعاً بر خواب انسان تاثیر میگذارد. سال ۲۰۱۳، پژوهشگران سوییسی روی شرکتکنندگانی تحقیق کردند که نمیدانستند خوابشان تحت بررسی اثرات ماه قرار گرفته است.
نتایج پژوهش آنها نشان داد که در شبهای نزدیک به ماه کامل، فعالیت مغزی در مراحل عمیق خواب کاهش یافت. افراد ۵ دقیقه دیرتر به خواب رفتند و در مجموع حدود ۲۰ دقیقه کمتر خوابیدند. کیفیت خواب پایینتر بود و سطح ملاتونین، هورمون طبیعی تنظیمکننده خواب، کاهش یافت. مطالعه دیگری روی ۴۷ بزرگسال سالم نشان داد که در شبهای نزدیک به ماه کامل افراد بهطور میانگین ۲۵ دقیقه کمتر میخوابند. مردان بیش از زنان تحت تأثیر قرار گرفتند و حدود ۵۰ دقیقه کمتر خوابیدند. همچنین زمان رسیدن به مرحله خواب REM حدود ۳۰ دقیقه طولانیتر شد.
مطالعات میدانی
برای بررسی اثر ماه در محیط واقعی، پژوهشگران دانشگاه واشنگتن، خواب مردم را در سه گروه حومه یک شهر، روستایی با برق محدود، و منطقهای دورافتاده بدون برق هدف قرار دادند. علاوه بر این دادههای ۴۶۴ دانشجوی دانشگاه سیاتل تحلیل شد. همه شرکتکنندگان از ساعتهای هوشمند برای پایش خواب تا دو ماه استفاده کردند. نتایج نشان داد که در شبهای منتهی به ماه کامل، افراد در همه مکانها دیرتر به خواب رفتند و کمتر میخوابیدند. این ممکن است بازماندهای از رفتارهای باستانی باشد. زمانی که ماه روشن بود، اجداد ما دیرتر میخوابیدند تا شکار، فعالیتهای اجتماعی یا کارهای دیگر انجام دهند.
در این میان تغییرات خواب در جوامعی با برق محدود یا بدون برق، جایی که نور ماه منبع اصلی روشنایی شبانه بود، بیشتر دیده شد. در نهایت مشخص شد که در شهرهای بزرگ، نور مصنوعی تاثیرش بر خواب انسان از ماه بیشتر است. تحقیقات نشان میدهد نور ماه کامل میتواند خواب انسان را مختل کند و مدت زمان خواب را کاهش دهد. با آگاهی از این اثرات و ایجاد محیط مناسب خواب، میتوان شبهای ماه کامل را آرامتر سپری کرد. با این حال، نور مصنوعی و صفحهنمایشها احتمالاً تأثیری بزرگتر بر خواب دارند و کنترل آنها کلید یک خواب سالم است.