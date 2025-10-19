En
عکس: پمپ بنزین در تهران، سال۱۳۲۷

تصویری قدیمی از پمپ بنزین در تهران، سال۱۳۲۷ را مشاهده می‌کنید.
عکس: پمپ بنزین در تهران، سال۱۳۲۷
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟
عکس: سنگ نوشته مزار رئیس جمهور فقید
نامگذاری یک ساختمان در لرستان به اسم یحیی سنوار
