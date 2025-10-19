En
جنگ بعدی آمریکا با کجا خواهد بود؟

ما جنگ هایی در کره ، عراق و افغانستان تجربه کردیم ولی جنگ بعدی در راه است. به من اعتماد کنید، در راه است گفت که نبرد بعدی در راه است و این نیروها باید برای آن آماده باشند.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ ژنرال «اریک اسمیت» فرمانده تفنگداران آمریکا، در جریان سخنرانی در کمپ ملوانان و تفنگداران نیروی دریایی آمریکا گفت که نبرد بعدی در راه است.

اسمیت با بیان اینکه این نیرو‌ها (تفنگدارن و ملوانان) «نیروی ۹۱۱» (اضطراری) آمریکا هستند و هشدار داد که تفنگداران دریایی باید برای هر اتفاقی که در آینده رخ می‌دهد، آماده باشند.

وی اظهار داشت: «نبرد بعدی در راه است، تفنگداران نیروی دریایی باید آماده باشند. آماده برای نبرد، برای پیروزی».

فرمانده تفنگداران آمریکا افزود: «هنگامی که وضعیت بسیار مهم شود، این فناوری یا تجهیزات نیستند که برنده می‌شوند، بلکه قابلیت اطمینان، قاطعیت و شخصیت تفنگدار دریایی یا ملوانی که آن را در اختیار دارد، تعیین‌کننده است».

