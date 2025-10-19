تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد برای مسافری که راهی ترکیه یا گرجستان میشود، نهایتا ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، تور هوایی ترکیه در ارزانترین و اقتصادیترین حالت ممکن که فقط شامل هزینه بلیط و هتل سهستاره با صبحانه میشود، ۱۷ تا ۱۸ میلیون آب میخورد اما یکسری از بلاگرهای اینستاگرامی اصرار دارند با خرید ارز مسافرتی هزینه یک تور رایگان به استانبول و تفلیس تامین خواهد شد. در این نوشته سه اشتباه و ابهامی که درباره ارز مسافرتی وجود دارد را مرور میکنیم.
ارز دولتی بر مبنای یورو یا ارز معادل کشوری که مسافر راهی آن کشور میشود تعلق میگیرد. از اوایل سال ۱۴۰۱ عرضه دلار در سازوکار ارز مسافرتی به اتمام رسید و یورو به عنوان ملاک اصلی قرار گرفت.
مسافری که خواستار دریافت ارز مسافرتی است، در وهله اول امکان دریافت یورو دولتی منطبق بر نرخ مرکز مبادله ارز و طلا خواهد شد و در وهله دوم میتواند با انتخاب خودش ارز کشور مقصد را دریافت کند. مسافران استانبول بهعنوان مثال امکان دریافت لیر ترکیه خواهند داشت و کسی که راهی گرجستان میشود، میتواند از لاری گرجستان استفاده مند.
مسافران ترکیه و گرجستان چقدر میگیرند؟
سقف ارز مسافرتی ۵۰۰ یورو است اما این میزان سهمیه قرار نیست به همه متقاضیان تعلق بگیرد. در ویدئوهایی که طی روزهای اخیر توسط بلاگرهای اینستاگرامی میبینیم، راه و روش دریافت ۵۰۰ یورو بهعنوان ارز مسافرتی برای سفر به استانبول و تفلیس مشاهده میشود اما این دسته از مسافران نهایتا امکان دریافت ۳۰۰ یورو خواهند داشت.
سقف دریافت سهمیه ارز مسافرتی دو شرط اساسی دارد. در قدم اول مسافر باید از طریق مسیر هوایی راهی کشور مقصد شود. شرط دوم برای امکان استفاده از سقف سهمیه ارز مسافرتی نیز ویزا خواهد بود. یعنی اگر کشور مقصد از مسافر ویزا بخواهد، مسافر میتواند درخواست استفاده از سقف سهمیه ارز مسافرتی را داشته باشد.
سهمیه ارز مسافرتی درصورتی که یکی از این دو شرط وجود نداشته باشد، از ۵۰۰ به ۳۰۰ یورو تقلیل پیدا میکند. سهمیه ارز مسافرتی به این ترتیب برای مسافران مقصدهایی مثل ترکیه و گرجستان نهایتا ۳۰۰ یورو خواهد بود.
ارز مسافرتی به اندازه هزینه تور اروپاست
اختلاف قیمت یورو دولتی و آزاد برای مسافری که راهی ترکیه میشود، به چیزی نزدیک ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان میرسد. چطور؟
قیمت یورو دولتی برمبنای نرخ فروش مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه میشود. همین الان بانک مرکزی هر یورو دولتی را تقریبا ۸۴ هزار و ۶۰۰ تومان میفروشد و با این اوصاف خرید ۳۰۰ یورو دولتی معادل ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد. همزمان در بازار آزاد صرافها یورو را ۱۲۵ هزار تومان میفروشند اما بابت نرخ خرید از من و شما رقمی نزدیک ۱۲۰ تا ۱۲۲ هزار تومان پیشنهاد میدهند.
فروش ۳۰۰ یورو در بازار آزاد در خوشبینانهترین حالت ممکن چیزی نزدیک ۳۶ میلیون تومان عایدی دارد. اختلاف قیمت یورو دولتی و آزاد بهخاطر همین اعداد به ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان میرسد.
قیمت تور ترکیه بهشکل هوایی از حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان شروع میشود. با این هزینه امکان رزرو گزینههای اقتصادی وجود دارد و مسافر برای وعدههای غذایی و سایر آیتمهای سفر نیز به ارز بیشتری احتیاج پیدا میکند.
بانک مرکزی این وسط باهدف کنترل بازار و مدیریت تقاضا اقدام به عرضه ارز مسافرتی میکند و ارز مسافرتی هم مثل آیتمهای دیگری مثل ارز دانشجویی و ارز تجاری در دسته ارز خدماتی قرار میگیرند.