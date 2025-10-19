En
شاخص کل سهام در بازار امروز 27 مهرماه

شاخص کل بورس با صعود ۳۸ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۰۸۷ هزار واحد رسید.
بورس بازار بورس بازار سرمایه شاخص کل شاخص کل سهام سهامداران خبر فوری
