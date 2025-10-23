En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ماشین کلیک

پژو ۲۰۷ یا همان ۲۰۶ پلاس

۲۰۷ در ایران همان ۲۰۶ پلاس در دیگر کشور‌ها است، خودرویی که منطقا شبیه ۲۰۷ است ولی آن ۲۰۷ واقعی فرانسه نیست، خودرویی که میان رده برای خیابان‌های اروپا طراحی شد حالا در ایران یک خودرو نیمه لوکس و هاچبکی پرطرفدار است؛ در این قسمت ماشین کلیک به تست و کمی نقد به این محصول ایران خودرو پرداخته ایم .
کد خبر: ۱۳۳۵۱۶۶
| |
749 بازدید

 

 

 

تعداد بازدید : 81
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

 

به گزارش تابناک، پژو ۲۰۷ یکی از شناخته‌شده‌ترین هاچ‌بک‌های بازار ایران است که در واقع نسخه فیس‌لیفت‌شده‌ای از پژو ۲۰۶ محسوب می‌شود. ایران‌خودرو با حفظ پلت‌فرم TU۳ و TU۵ این خودرو، سعی کرده محصولی مدرن‌تر و جوان‌پسندتر ارائه دهد که در عین آشنایی، جلوه‌ای تازه دارد.
 
در نمای ظاهری، مهم‌ترین تغییرات در بخش جلو دیده می‌شود؛ چراغ‌های بزرگ‌تر با نوار LED روشنایی روز، سپر بازطراحی‌شده و جلوپنجره‌ای هماهنگ با زبان طراحی جدید ایران‌خودرو باعث شده ۲۰۷ ظاهری تهاجمی‌تر و اسپرت‌تر از ۲۰۶ داشته باشد. در نسخه‌های جدید، چراغ‌های عقب نیز به‌صورت LED طراحی شده و آینه‌های جانبی مجهز به راهنمای LED هستند.
 
زیر کاپوت، همان پیشرانه آشنای ۱.۶ لیتری TU۵ قرار دارد که ۱۰۵ اسب‌بخار قدرت و حدود ۱۴۲ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. این نیرو از طریق جعبه‌دنده ۵ سرعته دستی یا نسخه اتوماتیک چهارسرعته AL۴ و در نسخه هایی با گیربکس شش سرعته ، به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود. هرچند این پیشرانه سال‌هاست در محصولات ایران‌خودرو حضور دارد، اما به‌دلیل هماهنگی مناسب با وزن خودرو و مصرف نسبتاً اقتصادی، هنوز یکی از گزینه‌های قابل اعتماد در این کلاس محسوب می‌شود. مصرف ترکیبی پژو ۲۰۷ در حدود ۶.۶ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر اعلام شده است.
 
در بخش داخلی، کابین پژو ۲۰۷ ترکیبی از طراحی کلاسیک و امکانات مدرن را ارائه می‌دهد. نمایشگر لمسی ۷ اینچی، دوربین و سنسور دنده عقب، فرمان برقی، تهویه خودکار، شیشه و آینه برقی و سیستم مالتی‌مدیا از جمله امکانات این خودرو هستند. صندلی‌ها نسبت به نسل قبل راحت‌تر شده و کیفیت متریال داخلی بهبود یافته است، اگرچه هنوز از نظر عایق‌بندی صدا می‌توانست بهتر باشد.
 
از لحاظ ایمنی، ۲۰۷ دارای دو کیسه هوا، سیستم ترمز ضدقفل (ABS) و توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) است. هرچند امکانات ایمنی آن در مقایسه با خودرو‌های روز دنیا حداقلی است، اما نسبت به هم‌کلاس‌های داخلی شرایط قابل قبولی دارد.
 
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
تویوتا تویوتا کمری خودرو بازار خودرو خودرو چینی خودرو ژاپنی واردات ماشین کلیک
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
هزینه ۳.۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی «رضا درویش» در پرسپولیس/ تحویل خرابه در پایان حکومت
درباره دکتر قائم پناه؛ "ول نکن‌ترین جعفر " کابینه پزشکیان!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تویوتا کمری با چهره‌ای جدید به ایران برمی‌گردد
تویوتا فروش خودرو الکتریکی را از سر گرفت
نیسان پت‌فایندر؛ بازگشت یک نام قدیمی به بازاری که هنوز تشنه است
نخست وزیر ژاپن درحال تهیه پیشنهاد تجاری با امریکا
ارزان‌ترین تویوتا کمری در سایت دیوار و مشخصات آن
افزایش قیمت عجیب خودروهای خارجی‌ها
بازار خودرو در رکود مطلق/ کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت همه خودروها
ولوو EX90 مدل ۲۰۲۶؛ سرعت، هوش و ایمنی در لباسی تازه
نقد و بررسی تویوتا کمری وی 6 مدل 2018
توضیحات قوه قضاییه در مورد سلطان تویوتا
افزایش قیمت خودروهای تویوتا در بازار
تویوتا در روسیه ترمز برید
تب ارزانی خودرو‌های وارداتی فروکش کرد
خودروسازی که رکورد زد
پرفروش‌ترین خودروساز جهان معرفی شد
وقتی لکسوس به بنز سلام کرد؛ خداحافظی شکوهمند LS با میراثی از نرمی و وقار
تویوتا دست پر آمد؟
گیربکس دوکلاچه؛ ترکیب دقت آلمانی با سرعت مسابقه‌ای
مقایسه تویوتا هایلوکس اتوماتیک با کی ام سی T9
ورود دو خودرو چینی جدید به بازار ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

پلاک و آویز طلا جواهر

انگشتر طلا جواهر

فروشگاه مرکزی طلا جواهر

جواهرات ویژه مدیران

الی گشت
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل
ممکن است آیت الله خامنه‌ای با یک «توافق بزرگ» با آمریکا موافقت کند/ جنگ جدید فشار جدی بر سامانه موشکی آمریکا و اسرائیل وارد می‌کند
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند
شبکه عربی: جنگ به دریا می‌کشد / ایران این سلاح تازه را آماده کرده +زیرنویس
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
واکنش جالب رسانه‌های جهان به سخنرانی رهبر انقلاب
اس 300 ها در جنگ دوازده روزه عمل نکرد؟ پاسخ مقام نظامی
زبان بدن شمخانی پس از انتشار فیلم عروسی دخترش
صداوسیما از احتمال حمله مجدد اسرائیل خبر داد
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
انتشار غیراخلاقی ویدیوی عروسی دختر شمخانی  (۳۰۰ نظر)
نتانیاهو: نگاه ما به ایران دوخته شده است  (۲۴۲ نظر)
پژمان جمشیدی: مردم اگر باور کنید خیلی نامردیه!  (۱۵۴ نظر)
پیام محرمانه رهبر انقلاب به پوتین/ بداخلاقی سیاسی ظریف نباید مانع راهبرد تهران و مسکو شود  (۱۲۵ نظر)
جزییات انحلال بانک آینده/ سپرده گذاران نگران نباشند؛ بانک ملی تضمین داد  (۱۱۹ نظر)
اخراج معلم ایرانی به خاطر این ویدیو از کودک افغانی  (۸۹ نظر)
«به همین خیال باشید» یعنی مراکز هسته‌ای آسیبی ندیده‌اند  (۶۳ نظر)
جزئیات دست‌درازی آقای سوپراستار به دختر ۲۰ساله  (۶۲ نظر)
سناریو‌های بنزینی دولت در ۱۴۰۵/ قیمت هر لیتر بنزین ۵ یا ۱۲ هزار تومان؟  (۵۹ نظر)
روایت تصویری جنجالی ارژنگ امیرفضلی از عروسی دختر شمخانی  (۵۴ نظر)
مدیر بانکی پرحاشیه قصد بازنشستگی ندارد؟!/ آقای مدیرعامل، چه خبر از لندکروز گروه «ت.م»؟  (۵۳ نظر)
الان در خیابان هم داف می‌بینیم هم ناف!  (۵۲ نظر)
دیالوگ‌های معنادار پژمان جمشیدی درباره تجاوز وایرال شد  (۵۱ نظر)
از روسیه چه تجهیزاتی وارد شده است؟ / توضیحات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره همکاری‌های دفاعی تهران و مسکو  (۴۹ نظر)
اعلام رسمی درباره ترور رئیسی توسط اسرائیل  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005bKw
tabnak.ir/005bKw