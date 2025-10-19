ریاحی و پورصمیمی، ملاقات جنجالی در مراسم تقوایی

ماجرای اختلاف کتایون ریاحی با سعید پورصمیمی

به گزارش تابناک؛ اوایل سال ۱۴۰۱ بود که کتایون ریاحی بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون با انتشار چند تصویر در حساب اینستاگرامی خود به طور علنی سعید پورصمیمی را به تعرض به خود در ۲۵ سال قبل متهم کرد. وی با گذاشتن عکسی از جوانی خود در ۲۵ سال پیش نوشت:

این عکس مربوط به بیست و پنج سال پیش است. آن سال‌ها آقای داوود رشیدی ریاست هیئت‌مدیره خانه سینما و آقای پورصمیمی دستیار یا معاون بودند. من توسط همکاران خودم و در خانه سینما به اتهامات واهی بازجویی و مواخذه شدم/ آقای پورصمیمی که در نقش بازجو وارد شده بود با سوء‌استفاده از موقعیت خود به من تعرض کرد/ روزگار سختی بود و من هیچ نگفتم/ هنوز پس از ۲۵ سال روح و روانم از این حادثه تلخ التیام نیافته و آزرده است. به یاد داشته باشیم اگر ثروت، شهرت و قدرت مهار نشود، اگر اخلاق و قانون اقتدار نداشته باشند، این فساد است که همه جا با قلدری حکومت می‌کند.

ریاحی پیش از این پست نیز با انتشار تصویری از سعید پورصمیمی در اینستاگرام خود و زدن ضربدری قرمز روی آن، این بازیگر و کارگردان پیشکسوت را به صورت تلویحی به سوء استفاده یا آزار جنسی متهم کرده بود، اگر چه به طور مستقیم اشاره‌ای به نام و این اتهام نکرد.

اتهام آزار جنسی کتایون ریاحی به سعید پورصمیمی: بعد از ۲۵ سال سکوتم را شکستم

این تصویر بدون هیچ توضیحی در صفحه خانم ریاحی منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. این اتفاق در حالی رخ داد که سعید پورصمیمی در کنار ترانه علیدوستی، یکی از پنج زن سینماگری که نمایندگی جنبش زنان علیه تجاوز و آزار در سینمای ایران را بر عهده گرفته بود، برای بازی در فیلم برادران لیلا در جشنواره کن حضور داشت. ناگفته نماند که فرهاد اصلانی، یکی دیگر از بازیگران این فیلم نیز از متهمان به آزار جنسی بود.

ریاحی ساعاتی بعد از انتشار عکس اول، با انتشار تصویری دیگر به این ماجرا پرداخت و مدعی شد که پس از ۲۵ سال سکوت خود را شکسته است. کتایون ریاحی با انتشار عکسی از بازیگران و کارگردان فیلم برادران لیلی در جشنواره کن که سعید پورصمیمی و ترانه علیدوستی نیز در میان آن‌ها بودند نوشت:

بعد از ۲۵ سال سکوتم را شکستم واکنش‌های زیادی دریافت کردم، اما گویا مصلحت اندیشی در کن باعث شده ۸۰۰ زن نسبت استوری‌ام بی عکس العمل باشند.

ماجرای استوری ترانه علیدوستی با فرهاد اصلانی

در این بین، ترانه علیدوستی در جریان اکران فیلم برادران لیلا در جشنواره کن تصویری از صفحه فرهاد اصلانی را در استوری اینستاگرامش بازنشر کرد که با واکنش‌های منفی از سوی کاربران مواجه شد. علیدوستی سپس پستی در صفحه‌اش منتشر کرد و به خاطر این عکس از راویان، فعالان و مخاطبین این جنبش عذرخواهی کرد.

ترانه علیدوستی در پست عذرخواهی خود نوشت:

می‌دانم بازنشر این استوری که در واقع «تصویر بلیط و اعلان روزانه فیلم برادران لیلا» است و صرفا روایت تصویری از فستیوال کن بوده است، موجب آزردگی برای راویان، امضاکنندگان بیانیه و بسیاری از دغدغه‌مندان برابری جنسیتی شده است.

ضمن پایبندی بر اصول مندرج در بیانیه و درک وظیفه سنگینی که بر دوش من نهاده شده است امیدوارم عذرخواهی من را پذیرا باشید. من با مسئولیت پذیری تمام آماد‌ه‌ام که هر خسارت روحی که به راویان وارد شده را جبران کنم.

بیوگرافی سعید پورصمیمی

سعید پورصمیمی متولد اسفند ۱۳۲۲ در تهران، بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر است. او در رشته بازیگری و کارگردانی تئاتر دانشکده هنر‌های زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرده و از سال ۱۳۴۰ وارد عرصه بازیگری شد. پورصمیمی به استاد بازی در نقش دوم معروف است و به باور بسیاری از منتقدان بازی او در این نقش‌ها چنان درخشان است که گا‌ها بازی نقش اول فیلم را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. او همچنین به عنوان پیشکسوت سینمای کمدی شناخته می‌شود.

سعید پورصمیمی تاکنون برای بازی در فیلم‌های ناخدا خورشید، پرده آخر و تحفه‌ها موفق به کسب سه سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شده است.