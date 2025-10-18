En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار احتمال وقوع سیلاب و سرمازدگی باغات در ۴ استان

کارشناس هواشناسی از تداوم و تشدید بارش‌ها در شمال، شمال شرق و غرب کشور و احتمال سرمازدگی باغات در برخی استان‌ها خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۷۵
| |
39 بازدید

هشدار احتمال وقوع سیلاب و سرمازدگی باغات در ۴ استان

به گزارش تابناک، محمد اصغری کارشناس هواشناسی گفت: امروز (شنبه ۲۶ مهر)، در جنوب غرب کرمان از جمله عنبرآباد، کهنوج، فاریاب و جیرفت، مردم باید خود را برای رگبارهای سیل‌آسا و احتمال افزایش دبی رودخانه‌های فصلی آماده کنند.

وی افزود: بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی، در شبانه‌روز آینده بارش‌ها در گیلان، مرکز و شمال اردبیل، شمال شرق آذربایجان شرقی و مازندران ادامه خواهد داشت. همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارش با ثبت ۲۵ میلی‌متر در آستارا به ثبت رسید.

اصغری بیان کرد: با وجود روند بهبود کیفیت هوا در خراسان رضوی، شاخص آلودگی در تقی‌آباد مشهد هم‌اکنون ۱۴۴ است. همچنین در اصفهان، مناطقی مانند کردآباد و سپاهان شاخص آلودگی ۱۵۰ را رد کرده است. در تهران به طور متوسط شاخص کیفیت هوا هم‌اکنون ۹۸ است. ایلام و خوزستان نیز امروز و فردا با هوای ناسالم مواجه خواهند بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر دمایی، در مقایسه با میانگین بلندمدت، هفته گذشته در شمال غرب، ارتفاعات البرز، شمال شرق و ارتفاعات زاگرس از جمله کهگیلویه و بویراحمد، شمال استان فارس، همدان و کردستان، احتمال سرمازدگی باغات وجود دارد، توصیه می‌کنیم محصولات قابل برداشت چیده و به انبارهای مسقف منتقل شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هواشناسی بارندگی بارش شدید باران شمال کشور سیلاب آب گرفتگی کاهش دما سرمازدگی خبر فوری
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار سرمای شدید در ۷ استان / احتمال سرمازدگی محصولات
روز بیست‌ویکم آلودگی اصفهان؛ خمینی‌شهر قرمز شد
کاهش نسبی دمای هوا در شمال شرق و شرق کشور
تداوم هوای گرم پاییزی در بیشتر مناطق کشور
هشدار طوفان شدید و خیزش خاک در منطقه سیستان
احتمال وقوع طوفان گرد و خاک در تهران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
گوگوش را به دستور اشرف آنقدر زدند که به کما رفت
دانش‌آموزان شش‌ساله نباید به پیش‌دبستانی بروند
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۹۵ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۷۸ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۶۵ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
خاتمی ۸۲ ساله شد  (۵۳ نظر)
عدم شرکت رئیس جمهور در اجلاس شرم الشیخ پاسخی روشن به رفتار‌های خصمانه آمریکا بود  (۵۳ نظر)
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005bJT
tabnak.ir/005bJT