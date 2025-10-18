ثبت ملی سه میراث فرهنگی ناملموس کرمانشاه

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، گفت: سه میراث فرهنگی ارزشمند شامل عروسک‌های سنتی بیستون، مهارت پخت غذای محلی حلواگردو و هنر بافت زیرانداز ورمه تا پایان امسال تدوین شده و برای ثبت ملی به وزارت میراث فرهنگی ارسال می‌شود.

«داریوش فرمانی» مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای پاسداشت میراث فرهنگی استان، اظهار کرد: پرونده سه میراث فرهنگی ناملموس کرمانشاه تا پایان امسال تدوین و برای ثبت ملی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ارسال خواهد شد.

وی افزود: یکی از این پرونده‌ها مربوط به دو عروسک سنتی منطقه بیستون از توابع شهرستان هرسین است که به نام‌های «عروسان» و «بیولان» شناخته می‌شوند. ساختار اصلی این دو عروسک از چوب و پارچه تشکیل شده و از گذشته‌های دور ساخت آن میان خانواده‌های محلی برای سرگرمی کودکان رواج داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه اظهار کرد: پرونده دوم به مهارت پخت غذای سنتی «حلواگردو» اختصاص دارد که از خوراک‌های مرسوم مردم هرسین به شمار می‌آید. مردم این منطقه هر ساله در روز دوم آبان، در قالب آیینی محلی به پخت این غذای سنتی می‌پردازند. در تهیه حلواگردو از گردو، شیره انگور و آرد سبوس‌دار استفاده می‌شود و این خوراک سنتی به‌دلیل ترکیبات مقوی و طبع گرمش از ارزش غذایی بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به سومین میراث فرهنگی در فهرست ثبت ملی، بیان کرد: مهارت ساخت زیرانداز سنتی «ورمه» از دیگر آثار شاخص ناملموس استان است که خاص منطقه اسلام‌آبادغرب بوده و پیشینه‌ای تاریخی دارد. این زیرانداز با روش مشابه جاجیم‌بافی تولید می‌شود و به‌واسطه ظرافت، دوام و اصالت طرح‌های بومی خود، بخشی از هویت فرهنگی مردم این منطقه را شکل داده است.

فرمانی تصریح کرد: در سال‌های اخیر کتابی پژوهشی نیز درباره این هنر دست‌بافت سنتی منتشر شده که به معرفی پیشینه و نحوه تولید زیرانداز ورمه پرداخته است.

وی، درباره سابقه بافت زیرانداز در اسلام‌آبادغرب، عنوان کرد: در محوطه باستانی چغاگاوانه که قدمتی نزدیک به ۱۰ هزار سال دارد، در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی انجام‌شده در دهه‌های گذشته، الواح گلی به دست آمده که در بخشی از آنها به وجود پارچه‌ها و زیرانداز‌هایی از جنس نمد اشاره شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه با بیان اینکه این یافته‌ها نشان‌دهنده دیرینگی و استمرار هنر بافندگی در منطقه اسلام‌آبادغرب و در گستره فرهنگی غرب ایران است، گفت: استان کرمانشاه از لحاظ آثار و میراث فرهنگی و هنری بسیار غنی است و این استان هویتی دیرینه دارد.