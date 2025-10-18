به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جلال ملکی در جزئیات بیشتر، اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۴ امروز حادثه آتشسوزی در ساختمانی دو طبقه و متروکه در خیابان انقلاب، تقاطع فلسطین به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد.
وی افزود: بلافاصله نیروهای آتشنشانی از ایستگاههای اطراف به محل حادثه اعزام شدند و در زمان کوتاهی به محل رسیدند. بررسیها نشان داد طبقه بالای این ساختمان که بخشی از آن متروکه بوده و کسی در آن سکونت نداشته، دچار آتشسوزی شده است.
ملکی با بیان اینکه در بخشی از این ساختمان ظاهراً ضایعات بوده، گفت: آتشسوزی در همین بخش رخ داده که آتشنشانان با حضور به موقع خود از سرایت آن به بخشهای دیگر جلوگیری کردند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تصریح کرد: در حال حاضر نیروهای آتشنشانی در محل حادثه حضور دارند و عملیات اطفای کامل حریق و ایمنسازی محل در حال انجام است.