En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ثبت نخستین تصویر پلنگ ایرانی در قطرویه فارس

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس با بیان اینکه پس از سال‌ها، تصاویر نخستین پلنگ ایرانی توسط دوربین‌های تله‌ای در پارک ملی قطرویه به ثبت رسید، گفت: این موفقیت، اهمیت حفاظتی این زیستگاه بی‌نظیر حیات وحش در جنوب کشور را دو چندان می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۵۰۱۳
| |
719 بازدید

ثبت نخستین تصویر پلنگ ایرانی در قطرویه فارس

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، «لیلا تاج‌گردون» مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، با اعلام این خبر گفت: ثبت تصویر این گونه ارزشمند، نشانه امیدبخشی از پویایی زیستگاه‌های طبیعی استان است این در حالی است که ثبت حضور پلنگ ایرانی در پارک ملی قطرویه پس از سال‌ها، نشانه‌ای امیدبخش از پویایی این زیستگاه است.

وی افزود: پیش از این، پارک ملی قطرویه یکی از دو نقطه در استان فارس بود که حضور پلنگ در آن به‌طور قطعی تأیید نشده بود و ثبت اخیر ارزش حفاظتی این منطقه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

ثبت تصاویر گونه‌های دیگر حیات وحش

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس، همچنین به ثبت تصاویر دیگر گونه‌های نادر در این منطقه اشاره کرد و یادآور شد: در برنامه پایش گوشت‌خواران پارک ملی قطرویه که توسط محیط‌بانان این منطقه در حال انجام است، تصاویر گونه‌های دیگری از جمله کفتار راه‌راه و شاه‌ روباه نیز توسط دوربین‌های تله‌ای به ثبت رسیده است.به گزارش تابناک؛ پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور در استان فارس، زیستگاه گونه در معرض انقراض گورخر آسیایی و از بی‌نظیرترین زیستگاه‌های حیات وحش ایران به شمار می‌رود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پارک ملی پلنگ ایرانی قطرویه فارس تصویر لیلا تاج گردون محیط زیست زیستگاه طبیعی
جنگ‌های آینده جهان در دریا یا فضا رخ می‌دهد/طوفان الاقصی در امتداد نظم جدید جهانی است/حماس نابود شدنی نیست
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فاجعه زیست‌محیطی در خزر؛ مرگ مرموز ۵۴ فوک
روز بیست‌ویکم آلودگی اصفهان؛ خمینی‌شهر قرمز شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
به سردار رشید و سردار باقری گفتم اسرائیل می‌خواهد همه فرماندهان را بزند
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت
تلویزیون سعودی: تجهیزات نظامی روسیه به ایران رسید و جنگنده‌ها در راه است + زیرنویس
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
استخوان‌سازی با چای
احمدی نژاد بی سر و صدا خبرساز شد
ژنرال عرب: موشک‌های ایران روی سکوها برای پرتاب فوری مستقر شده! + زیرنویس
ایران روی شکل مذاکره با آمریکا حساسیت نداشته باشد/ سخنان نتانیاهو به پوتین درباره ایران قابل اعتماد نیست
جواب دندان‌شکن کارشناس عراقی به مواضع ضدایرانی مجری
تاکتیک ایران در جنگ بعدی برای تبدیل نشدن به سوریه و لبنان
شوک شبانه ترامپ: خودمان به موشک‌های تاماهاک‌ که به ایران زدیم نیاز داریم!
هشدار فرمانده نیروی هوایی ارتش
اگر جای وزیر راه بودم... اگر جای سردار رادان بودم...  (۱۴۲ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۲ نظر)
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟  (۷۴ نظر)
نتانیاهو در تدارک حمله جدید به ایران است/ ایران پیشنهاد «غنی سازی نزدیک به صفر» را داده بود  (۶۷ نظر)
اتهام سنگین وزیر خارجه روسیه به ظریف + زیرنویس  (۶۶ نظر)
اسرائیل می‌خواهد ایران را تبدیل به سوریه کند/ ایران از طریق مصر، قطر و عربستان با آمریکا تعامل کند  (۶۱ نظر)
جزئیات افزایش 300 تا 500 درصدی قیمت بنزین  (۶۰ نظر)
والیبال ایران در شوک؛ صابر کاظمی به کما رفت  (۵۹ نظر)
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس  (۵۸ نظر)
هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم  (۵۷ نظر)
افزایش قیمت بنزین؛ وعده گفتگو با مردم یا تصمیم پشت در‌های بسته؟  (۵۷ نظر)
تصاویر بازداشت رذلی که مردم ایران را عصبانی کرد  (۵۳ نظر)
خاتمی ۸۲ ساله شد  (۵۳ نظر)
عدم شرکت رئیس جمهور در اجلاس شرم الشیخ پاسخی روشن به رفتار‌های خصمانه آمریکا بود  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005bIT
tabnak.ir/005bIT