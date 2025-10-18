ثبت نخستین تصویر پلنگ ایرانی در قطرویه فارس

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، «لیلا تاجگردون» مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس، با اعلام این خبر گفت: ثبت تصویر این گونه ارزشمند، نشانه امیدبخشی از پویایی زیستگاههای طبیعی استان است این در حالی است که ثبت حضور پلنگ ایرانی در پارک ملی قطرویه پس از سالها، نشانهای امیدبخش از پویایی این زیستگاه است.
وی افزود: پیش از این، پارک ملی قطرویه یکی از دو نقطه در استان فارس بود که حضور پلنگ در آن بهطور قطعی تأیید نشده بود و ثبت اخیر ارزش حفاظتی این منطقه را بیش از پیش نمایان میکند.
ثبت تصاویر گونههای دیگر حیات وحش
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس، همچنین به ثبت تصاویر دیگر گونههای نادر در این منطقه اشاره کرد و یادآور شد: در برنامه پایش گوشتخواران پارک ملی قطرویه که توسط محیطبانان این منطقه در حال انجام است، تصاویر گونههای دیگری از جمله کفتار راهراه و شاه روباه نیز توسط دوربینهای تلهای به ثبت رسیده است.به گزارش تابناک؛ پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظتشده بهرامگور در استان فارس، زیستگاه گونه در معرض انقراض گورخر آسیایی و از بینظیرترین زیستگاههای حیات وحش ایران به شمار میرود.