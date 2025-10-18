En
قالیباف قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۹۰
| |
777 بازدید
|
۵

قالیباف قانون پیوستن ایران به CFT را ابلاغ کرد

 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه ۹ مهرماه سال جاری، به صورت مشروط پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را تصویب کرد؛ محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح شروط ایران برای پیوستن به کنوانسیون CFT گفت: مجلس برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بند و شرطی گذاشته بود که ایران به مفاد این کنواسیون در چارچوب قانون اساسی عمل می‌کند. مجمع تشخیص، شرط دیگری هم اضافه شد که جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش به این کنوانسیون عمل خواهد کرد.

وی افزود: بر این اساس اگر مفادی از این کنوانسیون با قوانین داخلی جمهوری اسلامی تعارض داشته باشد، آنچه ملاک عمل خواهد بود، قوانین داخلی جمهوری اسلامی است؛ بنابراین مجمع تشخیص بااین دو شرط با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موافقت کرد.

محمدباقر قالیباف مسعود پزشکیان نامه الحاق دولت کنوانسیون CFT مجمع تشخص مصلحت نظام تروریسم محسن دهنوی
مطالب مرتبط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
15
پاسخ
اینهمه سال ضرر به مردم و نهایت تصویب چرا از اول تصویب نشد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
1
14
پاسخ
الان دیگه چه فایده ای دارد ؟؟؟
۱۰ سال این قانون را با لجبازی تصویب نکردید حالا چه فرقی کرده ؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
بعد از مرگ سهراب ...
قبل از اینکه تحریمهای سازمان ملل دوباره اعمال شوند تصویب آن برای منافع کشور مفید بود الان تصویب یا عدم تصویب آن فرق زیادی نداره!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
الان باید دلار میومد ۷۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
0
پاسخ
پیوستن به CFT شرط چین بود برای ادامه خرید نفت از ایران
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
