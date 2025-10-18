به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حسین مرعشی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره واکنش تندروها به اظهارات باهنر درباره حجاب گفت: تندروها در این زمینه تعیینکننده نیستند و قانون متوقف شده است آقای رئیسجمهور هم حمایت خود را از اینکه این قانون قابل اجرا نیست، اعلام کردهاند. رهبری هم بدون اینکه بخواهند مستقیم مداخله کنند، در عمل به نوعی سکوت کردهاند وقتی هنوز کسی در خیابانها مزاحم خانمها نمیشود نباید به موضوعی که حل شده پرداخته شود.
وی ادامه داد: پرداختن به این موضوعات باعث تحریک تندروها میشود و باز دردسر ایجاد میکنند به نظر من آقای باهنر هم نباید در این زمینه اظهارنظر میکرد چراکه یک چیز تمام شده است و قانون همان چیزی است که الان اعمال میشود.
مرعشی همچنین درباره رویکرد حزب کارگزاران به برگزاری انتخابات تناسبی گفت: این مدلی است که در دنیا تجربه شده است، مدل عادلانه و صحیحی است. نکته آن این است که نهادهایی که از مردم و با رأی مردم شکل میگیرند، باید طعم و رنگ طبیعی جامعه را داشته باشند.
این فعال سیاسی یادآور شد: در جامعه، بخشی از مردم در گروه اکثریت و بخشی در گروه اقلیت قرار میگیرند، اما هیچگاه اقلیت نباید حذف شود. در نهادهایی مانند شورا و مجلس شورای اسلامی هم باید اقلیت به اندازه سهم خود حضور داشته باشد.
وی گفت: این یک گام بسیار مهم و رو به جلو است که در دولت آقای پزشکیان دارد برداشته میشود.
دبیرکل حزب سازندگی با اشاره به وضعیت نقشآفرینی ایران در منطقه گفت: نظر من به عنوان یک نظر کارشناسی این است که ایران باید از این فرصت اخیر نشست شرمالشیخ استفاده میکرد. برای سیاستمداران کلاسیک جمهوری اسلامی سخت است در جلساتی در این سطح شرکت کنند. در حالی که دوستان زیادی در آن جمع داشتیم از جمله مصر، ترکیه و قطر. فکر میکنم که ایران نباید این فرصت را از دست میداد.
وی تصریح کرد: ما کشوری قدرتمند هستیم و باید از قدرت خود برای مصالحه استفاده کنیم. نمونه بارز این موضوع در مورد حماس است که با وجود اینکه گروه قدرتمندی از جریان مقاومت است، اما به موقع مانور سیاسی خود را انجام داد، جمهوری اسلامی هم باید از تمامی فضاهایی که پیش میآید، بهرهبرداری کند. به چه دلیل ما نباید در این اجلاسها حضور نداشته باشیم.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره پیشنهادهای مربوط به مذاکره در شرایط کنونی گفت: به نظر من، سیاستمداران ایران باید تسلیم نظر رسمی نظام باشند. نظام با تدبیر مناسبی کار را مدیریت میکند و ما هم باید از تصمیمات نظام حمایت کنیم. هر زمان که لازم باشد، مسئولان دیپلماسی ما وارد گفتوگو خواهند شد. ایران گفتوگو را هیچ وقت ترک نکرده و ما به عنوان سیاسیون داخلی، اصراری بر عجله در مذاکره نداریم.