تیپ عجیب وزیر جنگ آمریکا در دیدار ترامپ و زلنسکی

هگست، وزیر جنگ آمریکا با افتخار در حالی که کراواتی به رنگ پرچم روسیه بسته بود، به دیدار زلنسکی و ترامپ آمد.
کد خبر: ۱۳۳۴۹۱۱
2524 بازدید
۴

به گزارش تابناک، هگست، وزیر جنگ آمریکا با افتخار در حالی که کراواتی به رنگ پرچم روسیه بسته بود، به دیدار زلنسکی و ترامپ آمد.

آمریکا وزیر جنگ آمریکا پیت هگست زلنسکی ترامپ
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
3
پاسخ
اگر دقت کنید این رنگ های پرچم امریکاست و توی جیبش هم پرچم امریکاست ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
5
پاسخ
عجیبش چیه؟؟؟!!!
ملت
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
5
پاسخ
البته این سه رنگ پرچم آمریکا هم هست ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
0
3
پاسخ
این سه رنگ رنگهای پرچم امریکا هم هست
