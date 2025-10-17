En
پیام مهم عراقچی در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل فردا ۲۶ مهر منقضی می‌شود، و بدینوسیله تمامی محدودیت‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران پایان می‌یابد و ایران از دستورکار این شورا خارج می‌شود.
 پیام مهم عراقچی در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱
 به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل فردا ۲۶ مهر منقضی می‌شود، و بدینوسیله تمامی محدودیت‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران پایان می‌یابد و ایران از دستورکار این شورا خارج می‌شود.؛ پیام سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ بدین شرح است:
 

در اجلاس اخیر وزرای جنبش عدم تعهد  که در کامپالا برگزار شد، بیش از ۱۲۰ کشور در به رسمیت شناختن این واقعیت به ایران پیوستند:

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل فردا ۲۶ مهر منقضی می‌شود، و بدینوسیله تمامی محدودیت‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران پایان می‌یابد و ایران از دستورکار این شورا خارج می‌شود.

ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای منبعد تنها به حقوق و تعهدات خود طبق این پیمان متعهد خواهد بود. این تعهد شامل عدم هرگونه محدودیت در ابعاد برنامه هسته‌ای ایران است و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها در چارچوب توافق جامع پادمان‌ و مطابق با قانون اخیر تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

اقدامات غیرقانونی که توسط تعداد انگشت شماری از دولت‌های منزوی دنبال شده، توسط اکثریت قاطع کشورها رد شده است. کسانی که اصرار بر تحریف واقعیت دارند، تنها با ادامه مسیر فعلی خود بیش از پیش منزوی خواهند شد.

حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمی‌گیرد. حاکمیت قانون، و نه اجبار، باید بر جهان حاکم باشد.

 

عراقچی در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱

 
 
 
