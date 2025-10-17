\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0642\u0627\u0631\u0647 \u067e\u0647\u0646\u0627\u0648\u0631 \u0622\u0633\u06cc\u0627\u060c \u0627\u0632 \u0639\u0631\u0628\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u062a\u0627 \u0698\u0627\u067e\u0646\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0628\u0647 \u062f\u0646\u06cc\u0627\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u061b \u0627\u0632 \u0686\u0627 \u0628\u0648\u0645 \u06a9\u0626\u0648\u0646 \u062a\u0627 \u0639\u0644\u06cc \u062f\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u0647\u062f\u0648\u06cc\u200c\u06a9\u06cc\u0627!\n\u00a0\u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0686\u0647\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n