عراقچی: قطعنامه ۲۲۳۱ روز ۲۶ مهر خاتمه می‌یابد

وزیر خارجه ایران، گفت: قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در روز ۲۶ مهر به‌صورت خودکار خاتمه می‌یابد و در نتیجه، موضوع ایران از دستورکار شورای امنیت خارج می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۴۷۳۲
609 بازدید
عراقچی: قطعنامه ۲۲۳۱ روز ۲۶ مهر خاتمه می‌یابد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «سید عباس عراقچی»، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی از کامپالا، پایتخت اوگاندا، محل برگزاری نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، این نشست را یکی از موفق‌ترین اجلاس‌های اخیر این جنبش دانست.

عراقچی با اشاره به گستردگی و اهمیت مصوبات این اجلاس گفت: «سند نهایی اجلاس بیش از هزار و پانصد بند دارد، چرا که جنبش عدم تعهد درباره همه مسائل جهانی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بحران‌های بین‌المللی اعلام موضع می‌کند و در واقع بازتاب‌دهنده دیدگاه کشورهای جنوب و در حال توسعه است که به دنبال منافع مشروع خود هستند.»

وی افزود: «در این اجلاس، حملات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران در شدیدترین وجه ممکن محکوم شد. این محکومیت هم در بیانیه و هم در سند مفصل نهایی در دو پاراگراف جداگانه آمده است. همچنین حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران به طور مستقل مورد محکومیت قرار گرفته و حمایت و همبستگی کشورهای عضو با مردم ایران در برابر این تهاجمات اعلام شده است.»

وزیر خارجه ایران ادامه داد: «در خصوص فلسطین نیز موضع بسیار محکمی اتخاذ شده و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان، از جمله انفجارها، محکوم و مخل ثبات و امنیت منطقه شناخته شده است. بندهایی درباره حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی نیز به پیشنهاد هیأت ایرانی در سند نهایی گنجانده شد که مورد پذیرش قرار گرفت.»

عراقچی مهم‌ترین بخش اجلاس را موضع جنبش عدم تعهد درباره موضوع «اسنپ‌بک» دانست و گفت: «جنبش در بیانیه خود تأکید کرده است که اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی سازوکار موسوم به اسنپ‌بک غیرقانونی است و از نظر ۱۲۱ کشور عضو این جنبش، چنین سازوکاری اتفاق نیفتاده است. بنابراین، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت همچنان پابرجا بوده و قطعنامه‌ها و تحریم‌های گذشته بازنگشته است.»

وی تصریح کرد: «بر اساس مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، این قطعنامه در تاریخ ۲۶ مهرماه، یعنی پس‌فردا، به‌صورت خودکار خاتمه می‌یابد و در نتیجه، موضوع ایران از دستورکار شورای امنیت خارج می‌شود. این موضع نه تنها موضع جمهوری اسلامی ایران بلکه موضع روسیه، چین و چند عضو دیگر شورای امنیت نیز هست.»

عراقچی در پایان اعلام کرد که نامه‌ای رسمی به رئیس شورای امنیت ارسال کرده و در آن مواضع جمهوری اسلامی ایران را مجدداً تکرار کرده است.

وی تأکید کرد: «اکنون با حمایت ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد از موضع ایران، می‌توان گفت این اجلاس دستاوردی بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی چندجانبه بوده است.»

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران برنامه هسته ای اسنپ بک قطعنامه 2231 خبر فوری
برچسب منتخب
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
