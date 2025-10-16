واکنش پوتین به تلاش غرب برای جلوگیری از خرید نفت روسیه

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، ولادیمیر پوتین پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ در نشست عمومی هشتمین مجمع بینالمللی «هفته انرژی روسیه» در مسکو افزود: پیش از این، بسیاری از کشورهای اروپایی تحت فشار سیاسی از خرید منابع انرژی روسیه خودداری کردهاند که پیامدهای آن متوجه ظرفیت اقتصادی و تولیدی این کشورها شده است.
وی ادامه داد: ما شاهد عواقب این اقدامات ضد روسی در اتحادیه اروپا هستیم که به شکلهایی همچون کاهش گردش مالی صنعتی، افزایش قیمتها به دلیل گرانتر شدن نفت و گاز در خارج از کشور و کاهش رقابتپذیری کالاهای اروپایی و به طور کلی اقتصاد این قاره خود را نشان داده است.
رئیسجمهور روسیه با استناد به گزارش یورواستات اظهار داشت: تولید صنعتی در منطقه یورو در ژوئیه امسال ۱.۲ درصد کمتر از سطح ۲۰۲۱ است. تولید صنعتی در آلمان، به اصطلاح موتور اقتصاد اروپا، نیز همچنان در حال کاهش است. در ژوئیه (تیر-مرداد) امسال، این کاهش در مقایسه با میانگین ۲۰۲۱ میلادی، ۶.۶ درصد بود.
مسیرهای قابل اعتمادتر در لجستیک انرژی جهان در حال شکلگیری است
پوتین با بیان اینکه قصد ندارد تنها درباره مشکلات اروپا صحبت کند، اظهار داشت: ما در مورد بازار انرژی جهانی به طور کلی صحبت میکنیم، زنجیرههای تأمین به طور عینی در حال تغییر شکل هستند.
وی ادامه داد: لجستیک انرژی به سمت جنوب جهانی - کشورهای پویای منطقه آسیا-اقیانوسیه، آفریقا و آمریکای لاتین - با مسیرهای قابل اعتمادتر، مراکز و بنادر جدید که نیازهای فعلی و آینده خریداران را در نظر میگیرند، تغییر جهت میدهد.
نیاز جهان به نفت، امسال یک میلیون بشکه بیشتر خواهد بود
رئیسجمهور روسیه با اشاره به افزایش نیاز به انرژی در جهان گفت: اقتصاد جهانی سال به سال، با وجود همه چالشها، در حال رشد و با سرعت در حال تغییر است، اما هنوز روند رشد تقاضا مثبت است و نیازها در حال افزایش هستند.
وی ادامه داد: طبق برآوردها، تقاضای جهانی نفت در سال جاری ۱۰۴.۵ میلیون بشکه در روز خواهد بود که این رقم بیش از یک میلیون بشکه بیشتر از سال گذشته است.
روسیه با وجود رقابت ناعادلانه، جایگاه خود در تولید نفت را حفظ میکند
پوتین در ادامه اظهار داشت: روسیه با وجود استفاده (غرب) از رویکرد رقابت ناعادلانه علیه ما، جایگاه خود را به عنوان یک تولیدکننده پیشرو نفت حفظ میکند.
وی ادامه داد: روسیه تقریباً ۱۰ درصد از تولید جهانی نفت را به خود اختصاص داده است و انتظار داریم تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی ۵۱۰ میلیون تن نفت تولید کنیم؛ این رقم، تقریباً یک درصد کمتر از سال گذشته است.
رئیسجمهور روسیه درباره دلیل کاهش یک درصدی تولید نفت روسیه در سال جاری میلادی گفت: این اتفاق مطابق با توافقنامههای تحت توافق اوپک پلاس رخ میدهد؛ یعنی این یک کاهش داوطلبانه است.
شیوههای جدید پرداخت مالی ایجاد کردهایم
وی در ادامه گفت: شرکتهای روسی موفق به توسعه بازارهای جدید و ایجاد کانالهای جدید تأمین و پرداخت مالی شدهاند.
وی اظهار داشت: در حالی که قبلاً صادرات نفت و فرآوردههای نفتی روسیه در درجه اول بر یک مصرفکننده، یعنی اتحادیه اروپا، متمرکز بود، اکنون جغرافیا بسیار گستردهتر شده است.
پوتین ادامه داد: روسیه به همکاری در چارچوب اوپک پلاس ادامه میدهد. بر اساس منافع متقابل، ما و شرکایمان به تعهدات خود برای متعادل کردن بازار جهانی نفت عمل میکنیم.
رشد صادرات گاز روسیه پس از کاهش مقطعی ناشی از اقدام اروپا
رئیسجمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود به بازار گاز جهان نیز اشاره کرد و گفت: مصرف گاز در منطقه آسیا و اقیانوسیه، خاورمیانه و آمریکای لاتین به طور پیوسته در حال رشد است، در حالی که در اروپا، میزان تقاضا برای گاز هنوز کمتر از سطح سال ۲۰۱۹ میلادی است.
وی با طرح این پرسش که چرا تقاضا برای انرژی در اروپا کمتر است؟، دلیل این وضعیت را کاهش تولید صنعتی در کشورهای اروپایی عنوان کرد.
پوتین ادامه داد: خودداری برخی از کشورهای اروپایی از خرید گاز روسیه و اختلال در خط لوله معروف نورد استریم، ما را از بازارهای سنتی جدا کرد و به بخش مهمی از مجموعه سوخت و انرژی ما آسیب وارد کرد.
وی افزود: صادرات گاز روسیه در ابتدا کاهش یافت، اما از آن زمان دوباره شروع به رشد کرده است. شاخصهای صادرات گاز روسیه در این بخش هنوز به طور کامل بهبود نیافتهاند، اما رشد کاملاً واضح است.
تغییر مسیر صادرات گاز روسیه پس از اقدام اروپا
رئیسجمهور روسیه گفت: اقدام اتحادیه اروپا تنها موجب شتاب در تغییر مسیر ما برای صادرات گاز به سمت خریداران امیدوارکنندهتر و مسئولتر شده است، کشورهایی که منافع خود را درک میکنند و بر اساس این منافع ملی منطقی عمل میکنند.
وی افزود: شرکتهای روسی فعال در صنعت گاز، منابع قابل اعتمادی را در بازارها تأمین میکنند و به همراه شرکای خود در حال تلاش هستیم که ظرفیت این صنعت خود را علاوه بر خطوط لوله، در تأمین گاز مایع طبیعی (LNG) نیز افزایش دهیم.
غرب، ناگهان از ارائه تجهیزات صنعت انرژی به روسیه خودداری کرد
پوتین در ادامه از حاکمیت فناوری به عنوان یکی از چالشهای بازار انرژی یاد کرد و گفت: همین کشورهای غربی ناگهان از ارائه خدمات سوخت و تجهیزات انرژی عرضه شده به روسیه خودداری و به صورت رسمی اعلام کردند که به تعهدات خود عمل نخواهند کرد.
وی ادامه داد: این اقدام غرب بار دیگر نشان داد که آنها شرکای غیرقابل اعتمادی هستند و اقدامات آنها مستقیماً با شرایط سیاسی مرتبط است و گاهی اوقات از این شرایط برای رقابت ناعادلانه سوءاستفاده میکنند.
فناوری غربی، هر لحظه میتواند از دسترس خارج شود
رئیسجمهور روسیه گفت: نهادهای تجاری غرب مجبور به انجام این کار شدند، آنها تحت فشار نخبگان سیاسی حاکم بر این کشورها مجبور به انجام این کار شدند. اما واقعیت همچنان پابرجاست: فناوریها و تجهیزات غربی برای بخش سوخت و انرژی میتواند در هر لحظه به دلایل ژئوپلیتیکی غیرقابل دسترس شود.
وی ادامه داد: این وضعیت نه تنها برای روسیه، بلکه برای هر تولیدکننده منابع انرژی دیگری که توسط غرب به عنوان یک رقیب ناخوشایند یا تنها یک کشور مقاوم (در برابر خواستههای غرب) در نظر گرفته میشود؛ این، واقعیت امروز است.
پوتین گفت: این وضعیت به آن معنا است که ما باید به طور فعال وضعیت کشورهای تولیدکننده انرژی را از خریداران تجهیزات به رهبران فناوری تغییر دهیم و حاکمیت کامل انرژی را در سطح ملی، از استخراج و فرآوری منابع گرفته تا حمل و نقل محصولات نهایی، برقرار کنیم.
مشتریان دیروز اروپا، خواهان تجهیزات روسی شدهاند
وی با اشاره به برگزاری نشست شورای هماهنگی جایگزینی واردات تجهیزات صنعت نفت و گاز روسیه در رویدادهای هشتمین مجمع هفته انرژی روسیه وهمچنین گفتوگوی خود با برخی نمایندگان شرکتهای روسی گفت: بیایید صادق باشیم، آنها مشغول مهندسی معکوس بودند.اما سپس خیلی سریع پیش رفتند.
وی افزود: در حالی که عرضهکنندگان تجهیزات انرژی در اروپا در حال از دست دادن سودآوری و ناگزیر به کاهش شمار کارکنان خود هستند، گفت: آنها در حال از دست دادن فناوری خود هستند و در همین حال، متخصصان روسی در حال رشد و پیشرفت هستند و به رهبران فناوری در این بخش تبدیل میشوند.
رئیسجمهور روسیه اظهار داشت: شرکایی از سراسر جهان در حال ظهور هستند که اکنون این تجهیزات را از شرکتهای روسی خریداری میکنند. دیروز، آنها از اروپا خرید میکردند و امروز، بیشتر از ما خرید میکنند و این روند ادامه خواهد یافت.
عرضه دانش و فناوری به کشورهای دوست
پوتین در ادامه اظهار داشت: ما تخصص، تجربه و دانش لازم را برای توسعه حتی در بخشهای پیچیده انرژی و استخراج ذخایر با دسترسی سخت داریم که به ویژه برای صنعت نفت مهم است. و ما این کار را نه تنها به طور مستقل، بلکه با کشورهای دوست که خطرات ژئوپلیتیکی را درک میکنند، انجام خواهیم داد.
وی ادامه داد: روسیه همکاری جامع فناوری بین کشورهای انرژی ارائه میدهد که مستقل از تحریمها و فشارهای خارجی است.
پوتین خاطرنشان کرد، این سازوکار همکاری مبتنی بر مشارکت واقعی مبتنی بر تبادل دانش و تجربه و ایجاد اتحادهای صنعتی است.
مشارکت روسیه در طرحهای انرژی آبی و هستهای جهان
رئیسجمهور روسیه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرکتهای ما نه تنها در روسیه، بلکه در خارج از کشور نیز پروژههای تولید انرژی سبز و پایدار را اجرا میکنند..
وی ادامه داد: با مشارکت دانشمندان، مهندسان و مدیران روسی، بیش از ۴۰۰ پروژه برق آبی در ۵۵ کشور در سراسر جهان اجرا شده است.
پوتین گفت: شرکت روس اتم نیز تقریباً ۹۰ درصد از بازار جهانی ساخت نیروگاههای هستهای را به خود اختصاص داده است؛ تقریباً ۹۰ درصد ۱۱۰ واحد نیروگاهی با طراحی روسی در سراسر جهان ساخته شده است.
وی افزود: ما تنها تأسیسات نیروگاههای اتمی نمیسازیم، بلکه ما به همراه شرکای خود، آینده بخش انرژی و صنایع مرتبط را خلق میکنیم و یک پایه ملی انسانی، علمی و فناوری محکم برای توسعه کل کشورها ایجاد میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما قصد داریم از طریق بریکس، همکاری در صنعت هستهای را با کشورهای جنوب جهان تعمیق بخشیم.
پوتین یادآور شد: کارشناسان معتقدند که انرژی هستهای به یکی از ساختارهای پشتیبان تعادل انرژی جهانی آینده تبدیل خواهد شد و تا سال ۲۰۵۰، ظرفیت انرژی هستهای جهان تقریباً دو برابر خواهد شد.
رویدادهای هشتمین مجمع بینالمللی هفته انرژی روسیه چهارشنبه با حضور نمایندگان حدود یکصد کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد. این رویداد به مدت سه روز ادامه دارد.
گفتنی است، کشورهای گروه هفت (G۷) شامل آمریکا، ژاپن، کانادا، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا اوایل این ماه توافق کردند که تحریمها علیه مسکو را به دلیل تداوم جنگ اوکراین (که از اسفند ۱۴۰۰ تاکنون ادامه دارد) تشدید کنند و کشورهایی را که نفت روسیه را خریداری میکنند و از این طریق امکان دور زدن تحریمها را فراهم میکنند، هدف قرار دهند.
در همین حال، آمریکا متحدان خود را برای خرید بیشتر گاز این کشور، از جمله تعهد به پروژه ال ان جی آلاسکا که هنوز ساخته نشده است، تحت فشار قرار داده است.
اسکات بسنت وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرد که از ژاپن خواسته است تا واردات نفت خود از روسیه را متوقف کند.
هند و چین، دو خریدار دیگر نفت خام دریایی روسیه هستند که پیشتر تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است.
هند حدود یکسوم واردات نفت خود را از روسیه تأمین میکند و این کشور بزرگترین تأمینکننده نفت هند به شمار میآید. نارندرا مودی نخستوزیر هند ماههای گذشته در برابر فشارهای واشنگتن برای توقف خرید نفت روسیه مقاومت کرده است و مقامهای هندی این خریدها را برای امنیت انرژی ملی حیاتی دانستهاند.
در همین حال، رئیسجمهور آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که نارندرا مودی نخستوزیر هند، قول داده است خرید نفت از روسیه را متوقف کند.
دونالد ترامپ همچنین گفته است که واشنگتن در مرحله بعد تلاش میکند چین را هم به توقف خرید نفت از روسیه وادار کند؛ اقدامی که بخشی از فشارهای واشنگتن برای کاهش درآمدهای انرژی مسکو و پیشبرد مذاکرات صلح در اوکراین است.
با این حال، وزارت امور خارجه هند روز پنجشنبه اعلام کرد که دو هدف اصلی این کشور، تضمین قیمتهای پایدار انرژی و تأمین امنیت عرضه است. در این بیانیه هیچ اشارهای به اظهارات ترامپ درباره توقف خرید نفت روسیه نشده است.
لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز روز پنجشنبه درباره ادعای دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا مبنی بر اینکه نارندرا مودی نخستوزیر هند به ترامپ اطمینان داده که دهلینو از مسکو نفت نخواهد خرید و اکنون زمان آن است که پکن نیز چنین کند، اظهار داشت: همکاریهای عادی تجاری و انرژی چین با کشورهای مختلف جهان از جمله روسیه، مشروع و قانونی است.
یک روز قبل، الکساندر نواک معاون نخستوزیر روسیه اعلام کرد: هند پرداخت بهای نفت روسیه را به یوآن آغاز کرده است اما هنوز درصد اندکی از تسویه حسابها بین مسکو و دهلینو با واحد پول چین انجام میشود و بیشتر آن به روبل - واحد پول روسیه- است.