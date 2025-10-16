به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان در اظهارنظری در خصوص مذاکرات این کشور با رژیم صهیونیستی گفت که هرگونه مذاکره مستقیم با اسرائیل را رد میکنیم.
وی تاکید کرد موضع ما در رد هرگونه مذاکره مستقیم با اسرائیل (رژیم صهیونیستی) ثابت است.
وزیر خارجه لبنان خاطرنشان کرد هرگونه ارتباط با اسرائیلیها تنها محدود به حل اختلافات مرزی خواهد بود.
در همین رابطه، امروز پنجشنبه، رژیم صهیونیستی چندین حمله به مناطق جنوبی و شرقی لبنان انجام داده است.
منابع خبری از حمله جنگندههای صهیونیستی به شهرک شمسطار در بعلبک گزارش داده است. همینطور شهرک الشرقیه در جنوب لبنان هم هدف حمله پهپادی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.