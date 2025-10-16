En
عراقچی: اقدام سه کشور اروپایی در اسنپ‌بک غیرقانونی است

وزیر خارجه ایران در دیدار همتای بلاروسی و با اشاره به اقدام غیرقانونی غرب در اجرای اسنپ‌بک، گفت: انتظار می‌رود دولت‌های عضو سازمان ملل به‌ویژه اعضای جنبش عدم تعهد با نفی رویکرد سیاست‌زده سه کشور اروپایی از هر اقدامی در راستای اغراض آن‌ها خودداری کنند.
عراقچی: اقدام سه کشور اروپایی در اسنپ‌بک غیرقانونی است

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با «ماکسیم ریژنکوف» وزیر امور خارجه بلاروس در حاشیه نوزدهمین اجلاس میان دوره‌ای وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد در کامپالا دیدار و گفت‌وگو کرد.

طرفین با بررسی روند همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی-تجاری و دیپلماتیک، ابراز اطمینان کردند که با توجه به وجود اراده مشترک رهبران دو کشور جهت گسترش هرچه بیشتر روابط، شاهد تقویت بیش از پیش همکاری‌ها در راستای منافع متقابل دو ملت باشیم. مقرر گردید نشست‌های مرتبط با کمیسیون مشترک اقتصادی و پیگیری اجرای تفاهمات صورت‌گرفته در جریان سفر رئیس‌جمهپر پزشکیان به مینسک با جدیت دنبال و انجام شود. 

وزرای امور خارجه ایران و بلاروس همچنین با اشاره به تشدید روندهای یکجانبه‌گرایانه و مبتنی بر توسل به زور و بی‌حرمتی نسبت به اصول و قواعد بین‌المللی، بر ضرورت تقویت جایگاه جنبش عدم تعهد برای جلوگیری از نقض قواعد بین‌المللی و حفظ چندجانبه‌گرایی تاکید کردند.

دو وزیر همچنین در مورد ضرورت ادامه هماهنگی و همکاری متقابل در سطح سازمان‌های بین‌المللی و ترتیبات چندجانبه و منطقه‌ای توافق کردند.

وزیر امور خارجه ایران با تبیین مواضع ایران در رابطه با موضوع هسته‌ای، عملکرد غیرمسئولانه طرف‌های غربی در سوء استفاده از شورای امنیت برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت را بخشی از کارزار سیاسی مجرمانه فشار حداکثری علیه ملت ایران توصیف و تاکید کرد که با توجه به ماهیت غیرقانونی اقدام سه کشور اروپایی، مخالفت دو عضو دائم شورای امنیت با حرکت غیرقانونی این سه کشور، و بنابراین عدم اتخاذ هرگونه تصمیم قانونی از سوی شورا، انتظار می‌رود دولت‌های عضو سازمان ملل به‌ویژه اعضای جنبش عدم تعهد با نفی رویکرد سیاست‌زده سه کشور اروپایی از هر اقدامی در راستای اغراض آن‌ها خودداری کنند.

 

هدف نهایی تکه‌تکه کردن ایران است/ گفتمان منطقه ای ایران صحیح بود/آماده انجام بدترین سناریوها از طرف اسراییل باشیم
بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ/ چه کسی جای فرزین را می‌گیرد؟
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
