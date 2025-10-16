En
هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره شربت‌های سرفه

سازمان جهانی بهداشت در مورد سه شربت سرفه آلوده شناسایی شده در هند هشدار داده است.
هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره شربت‌های سرفه

این سازمان از مقامات بهداشتی در سراسر جهان خواسته است تا هرگونه کشف این داروها را در کشورهای خود به این سازمان گزارش دهند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ طبق این هشدار، داروهای مایع خوراکی آلوده، دسته‌های خاصی از Coldrif، Respifresh TR و ReLife هستند که توسط شرکت‌های داروسازی Sresan، Rednex Pharmaceuticals و Shape Pharma تولید شده‌اند.

این سازمان اعلام کرد که این محصولات آلوده خطرات قابل توجهی برای بیماران ایجاد می‌کنند و می‌توانند باعث بیماری‌های شدید و بالقوه تهدیدکننده جان شوند.

این سازمان تاکید کرد که متخصصان مراقبت‌های بهداشتی باید تشخیص این محصولات غیراستاندارد و هرگونه حادثه عوارض جانبی یا عدم وجود اثرات مورد انتظار را به مقامات نظارتی ملی یا مرکز ملی نظارت بر داروسازی خود گزارش دهند.

مقامات هندی در تامیل نادو مجوز تولید شرکت داروسازی سرسان، تولیدکننده کولدریف، را لغو و دستور تعطیلی آن را صادر کردند. مشخص شده است که این شربت سرفه با بیش از ۴۵ درصد دی اتیلن گلیکول، یک حلال صنعتی سمی، مخلوط شده است.

در حالی که ۲۴ مورد مرگ مرتبط با این شربت سرفه در ایالت مرکزی هند، مادیا پرادش، تأیید شده است، سه مورد در ایالت غربی راجستان گزارش شده است.

این کودکان که اکثراً زیر پنج سال سن داشتند، در ماه گذشته به دلیل نارسایی کلیوی مشکوک پس از بروز عوارض ناشی از مصرف کولدریف، جان خود را از دست دادند.

 

