قیمت انواع سکه در بازار امروز 24 مهرماه

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0633\u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u06f1\u06f1\u06f3 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u00a0\u0648 \u06f9\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631\u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u0642\u06cc\u0645\u062a \u0646\u06cc\u0645 \u0633\u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u06f5\u06f8 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u00a0\u0648 \u06f8\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631\u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0\n\u00a0\u0642\u06cc\u0645\u062a \u0631\u0628\u0639 \u0633\u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0628\u0647 \u06f3\u06f2 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u00a0\u0648 \u06f9\u06f0\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631\u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0