قیمت انواع سکه در بازار امروز 24 مهرماه

قیمت انواع سکه امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.
قیمت انواع سکه در بازار امروز 24 مهرماه

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۳ میلیون  و ۹۰۰ هزارتومان رسیده است. 

قیمت نیم سکه امروز به ۵۸ میلیون  و ۸۰۰ هزارتومان رسیده است. 

 
قیمت ربع سکه امروز به ۳۲ میلیون  و ۹۰۰ هزارتومان رسیده است. 

