شهادت یک مرزبان در نگور سیستان و بلوچستان

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرزبانی سیستان و بلوچستان، سردار رضا شجاعی روز پنجشنبه اظهار کرد: استواردوم سجاد صیامی از مرزبانان غیور و سلحشور هنگ مرزی نگور حین کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه مرزی و مبارزه با کالای قاچاق و ارز، مواد مخدر مجروح شده بود.

وی افزود: این مرزبان ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ در حین مبارزه با کالای قاچاق و ارز، مواد مخدر، کنترل نوار مرز و برقراری امنیت منطقه بر اثر برخورد عمدی خودروی شوتی مجروح و پس از انتقال به مراکز درمانی شهرستان چابهار به علت شدت جراحات وارده، پس از ۱۰ روز بستری و اقدامات درمانی به شهادت رسید.

مدافع امنیت استواردوم سجاد صیامی اهل و ساکن استان خراسان رضوی شهرستان مشهد و متاهل و دارای یک فرزند پسر است.