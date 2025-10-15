تهدیدات مجدد سنتکام علیه حماس

سنتکام با صدور بیانیه‌ای، «قویا از» حماس خواست که به خشونت خود در غزه پایان دهد و با «کناره‌گیری کامل... و خلع سلاح بدون تأخیر» از فرصت صلح استفاده کند.

فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام)، با ادعای لزوم خلع سلاح فوری حماس (مقاومت) خواستار اجرای طرح به اصطلاح صلح ترامپ از سوی این گروه شد.

دریاسالار برد کوپر، فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) عصر چهارشنبه از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خواست که تسلیحات خود را فوراً تحویل دهد و خشونت به زعم وی (آمریکا و دیگر حامیان رژیم صهیونیستی همواره از واژه‌های فریبنده‌ای، چون تروریسم و خشونت برای مقاومت مشروع ملت و گروه‌های مقاومت فلسطین استفاده می‌کنند) متوقف شود.

او مدعی شد که این فرصتی تاریخی برای صلح است.

این در حالی است که با وجود آتش‌بس و تبادل اسرا در نوار غزه، محافل صهیونیستی اذعان دارند که خلع‌سلاح حماس و حذف آن از غزه غیرممکن است. تحلیل‌های رسانه‌های عبری نشان می‌دهد که این موضوع به‌عنوان چالش اصلی دوره آینده مطرح است و بدون راه‌حل‌های واقع‌گرایانه، روند سیاسی ممکن است فرو بپاشد. استقبال گسترده از اسرای فلسطینی در غزه نیز نشان داد که حماس همچنان با قدرت کنترل اوضاع را در دست دارد و به مسیر مقاومت ادامه می‌دهد.

دریا سالار کوپر در بخش دیگر سخنان خود گفت حماس باید از طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ترامپ تبعیت کند و بدون تأخیر خلع سلاح شود.