En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تهدیدات مجدد سنتکام علیه حماس

سنتکام با صدور بیانیه‌ای، «قویا از» حماس خواست که به خشونت خود در غزه پایان دهد و با «کناره‌گیری کامل... و خلع سلاح بدون تأخیر» از فرصت صلح استفاده کند.
کد خبر: ۱۳۳۴۵۸۴
| |
24 بازدید

تهدیدات مجدد سنتکام علیه حماس

به گزارش تابناک، سنتکام، با صدور بیانیه‌ای، «قویا از» حماس خواست که به خشونت خود در غزه پایان دهد و با «کناره‌گیری کامل... و خلع سلاح بدون تأخیر» از فرصت صلح استفاده کند.

فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام)، با ادعای لزوم خلع سلاح فوری حماس (مقاومت) خواستار اجرای طرح به اصطلاح صلح ترامپ از سوی این گروه شد.

دریاسالار برد کوپر، فرمانده نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) عصر چهارشنبه از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) خواست که تسلیحات خود را فوراً تحویل دهد و خشونت به زعم وی (آمریکا و دیگر حامیان رژیم صهیونیستی همواره از واژه‌های فریبنده‌ای، چون تروریسم و خشونت برای مقاومت مشروع ملت و گروه‌های مقاومت فلسطین استفاده می‌کنند) متوقف شود.

او مدعی شد که این فرصتی تاریخی برای صلح است.

این در حالی است که با وجود آتش‌بس و تبادل اسرا در نوار غزه، محافل صهیونیستی اذعان دارند که خلع‌سلاح حماس و حذف آن از غزه غیرممکن است. تحلیل‌های رسانه‌های عبری نشان می‌دهد که این موضوع به‌عنوان چالش اصلی دوره آینده مطرح است و بدون راه‌حل‌های واقع‌گرایانه، روند سیاسی ممکن است فرو بپاشد. استقبال گسترده از اسرای فلسطینی در غزه نیز نشان داد که حماس همچنان با قدرت کنترل اوضاع را در دست دارد و به مسیر مقاومت ادامه می‌دهد.

دریا سالار کوپر در بخش دیگر سخنان خود گفت حماس باید از طرح صلح ۲۰ ماده‌ای ترامپ تبعیت کند و بدون تأخیر خلع سلاح شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا سنتکام غزه توافق حماس خلع سلاح اسرائیل خبر فوری
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله توپخانه‌ای ازتش اسرائیل به غزه
گالانت تهدید به از سرگیری جنگ علیه غزه کرد
نامه محرمانه قطر، کلید مذاکرات غزه
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ترامپ: مذاکرات غزه ادامه دارد
حماس: توافق کردیم تا سلاح‌ها را تحویل دهیم
حماس ادعای رسانه سعودی را تکذیب کرد 
موضع حماس در قبال طرح آمریکا
استقبال حماس از اظهارات ترامپ درباره غزه
مقام حماس: موضوع خلع سلاح اصلا مطرح نیست
ترامپ: حماس را خلع سلاح می‌کنیم
تداوم تهدید حماس برای خلع سلاح از سوی نتانیاهو
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005bBY
tabnak.ir/005bBY