En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ویتکاف از دولت ترامپ کناره‌گیری می‌کند

میدل ایست آی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور منطقه می خواهد از دولت ترامپ کناره‌گیری کند.
کد خبر: ۱۳۳۴۵۵۶
| |
3 بازدید
ویتکاف از دولت ترامپ کناره‌گیری می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از میدل ایست آی، منابع آگاه گزارش دادند که انتظار می‌رود استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور منطقه از دولت کنونی آمریکا کناره‌گیری کرده تا دوباره بر تجارت خود تمرکز کند.

میدل ایست آی گزارش داد: هر ۲ منبع که برای افشای این اطلاعات نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که ویتکاف قصد دارد پس از یک برنامه «خسته‌کننده» دیپلماسی رفت و برگشت در خاورمیانه، دولت را ترک کند تا دوباره بر تجارت خود تمرکز کند.

این در حالی است که ترامپ در سخنرانی خود در کنست (پارلمان رژی م صهیونیستی) در روز دوشنبه، از مذاکره ویتکاف تمجید کرده بود.

پیش از این گزارش شده بود که ترامپ روز دوشنبه از ویتکاف خواسته است تا اکنون بر حل و فصل مناقشه اوکراین تمرکز کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ویتکاف نماینده ترامپ کناره گیری غزه صلح توافق اسرائیل خبر فوری
ماجرای «حلقه انحصار ۱۰ نفره» و ارز‌های دولتی/ استیضاح وزیر کشاورزی جدی شد؟
داستان متفاوت قهرمان آمریکایی از دوئل با دو ایرانی؛ دو مدالی که زاهید والنسیا از کامران قاسم‌پور دارد!
بازخوانی تاریخ؛ آیا کشتن هفتصد نفر از یهود بنی قریظه بدست امام علی(ع) صحت دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واشنگتن: ویتکاف به خاورمیانه سفر خواهد کرد
عکس: امضای ترامپ بر توافقنامه صلح غزه در شرم الشیخ
ویتکاف قحطی در غزه را رد کرد!
ترامپ: حماس را خلع سلاح می‌کنیم
عکس: حضور ویتکاف و کوشنر در نشست کابینۀ نتانیاهو
ناامیدی کاخ سفید از توافق میان اسرائیل و غزه
حماس به پیشنهاد ویتکاف پاسخ داد
اظهارات ویتکاف درباره مذاکرات آتش‌بس غزه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل
پاسخ تند عراقچی به پاسخ ندادن تلفن هاکان فیدان
تلویزیون اردن: این سلاح تازه ایران معادلات امنیتی خاورمیانه را برهم می‌زند
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود
ویدیویی از پوتین درباره فروش جنگنده سوخو 35 به ایران؛ ماجرا چیست؟
این نبرد موجودیتی ایران است و نوبت این موشک‌هاست!
وزیرخارجه روسیه رسماً تایید کرد: ارسال اس 400 و جنگنده سوخو به ایران + زیرنویس
اعلام سه شرط عجیب ترامپ برای توافق با ایران
ایران فهمیده تلافی محدود کارایی ندارد و این نقاط اسرائیل را می‌زند!
حمله مجدد هم نمی‌تواند فعالیت هسته‌ای ایران را متوقف کند/ ایران و آمریکا وارد مذاکره مستقیم شوند/ ایران و آژانس چارچوب جدید همکاری ترسیم کنند
اولین برد تاریخ فوتبال ژاپن مقابل برزیل؛ غافلگیری شاگردان آنچلوتی/ کره جنوبی هم پیروز شد
ریزش دلار در یک ساعت
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه
واکنش تند نتانیاهو به پیشنهاد ترامپ
ایران به سخنان نتانیاهو به پوتین اعتماد نکند/ ایران در سوریه «پول و جان» داد و ترکیه نفع آنرا برد/ پذیرش آتش بس غزه اولین عملگرایی ایران بود  (۱۳۵ نظر)
معرکه گیری مجریان صداوسیما بابت حجاب باهنر را ببینید  (۱۰۱ نظر)
چرا ایران نباید دعوت ترامپ برای نشست «شرم الشیخ» را بپذیرد؟  (۱۰۰ نظر)
موافقان و مخالفان حضور ایران در نشست شرم الشیخ؛ «پزشکیان رئیس جمهور بود جنگ ایران و عراق هنوز ادامه داشت»  (۹۸ نظر)
پشت‌پرده‌ دو عروسک‌ خبرساز/ اشتباه مضاعف در اهانت به دو نام مرتضی و مرضیه  (۹۴ نظر)
حرف‌های تکان دهنده سرباز عراقی درباره پرچم ایرانی  (۹۱ نظر)
طعنه تحقیرآمیز از قطر درباره ارزش پول ملی  (۹۱ نظر)
شمخانی: امروز ثابت شد ایران باید بمب اتم می‌داشت!  (۸۵ نظر)
آیا پزشکیان دعوت ترامپ را می‌پذیرد؟  (۸۳ نظر)
اسرائیل از طبقه‌بندی خارج کرد: لحظه اصابت موشک‌های ایران به خانه خلبان‌های اسرائیل  (۸۱ نظر)
زنان موتور سوار، آماده حرکت.../ دست اندازهای فرهنگی- قانونی رفع می شود؟!  (۷۲ نظر)
ادعای وزیر خارجه روسیه: اسنپ‌بک ابتکار ایران بود، نه روسیه!  (۶۵ نظر)
درگیری لفظی معاون وزیر: یه الف بچه حرف مفت میزنه!  (۶۴ نظر)
جشن سعودی‌ها با دختران بی‌حجاب در تهران را ببینید  (۶۱ نظر)
جوانان عراقی با خودروهای آمریکا در جاده‌های شمال ایران  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005bB6
tabnak.ir/005bB6