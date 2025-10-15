میدل ایست آی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور منطقه می خواهد از دولت ترامپ کناره‌گیری کند.

به گزارش تابناک به نقل از میدل ایست آی، منابع آگاه گزارش دادند که انتظار می‌رود استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور منطقه از دولت کنونی آمریکا کناره‌گیری کرده تا دوباره بر تجارت خود تمرکز کند.

میدل ایست آی گزارش داد: هر ۲ منبع که برای افشای این اطلاعات نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که ویتکاف قصد دارد پس از یک برنامه «خسته‌کننده» دیپلماسی رفت و برگشت در خاورمیانه، دولت را ترک کند تا دوباره بر تجارت خود تمرکز کند.

این در حالی است که ترامپ در سخنرانی خود در کنست (پارلمان رژی م صهیونیستی) در روز دوشنبه، از مذاکره ویتکاف تمجید کرده بود.

پیش از این گزارش شده بود که ترامپ روز دوشنبه از ویتکاف خواسته است تا اکنون بر حل و فصل مناقشه اوکراین تمرکز کند.