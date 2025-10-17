هفته پرمرگ و میر اهالی هنر و سینمای ایران و جهان

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، هفتهای که گذشت از روز شنبه ۱۹ مهر تا امروز جمعه ۲۵ مهر از نظر مرگ و میر هنرمندان و اهالی هنر، قابل توجه و تمایز از دیگر هفتهها و ایام سال بود. در اینهفته ۳ هنرمند ایرانی و یکهنرمند خارجی درگذشتند.
اولینخبر درگذشت هفته مربوط به دایان کیتون بازیگر آمریکایی بود که روز شنبه ۱۹ مهر از دنیا رفت. اینبازیگر بین فیلمبینهای ایرانی بیشتر با فیلمهای «آنیهال» و سهگانه «پدرخوانده» شناخته میشود؛ هرچند که کارنامه بازیگری پرباری در حوزه تئاتر و سینما دارد و ۶۴ فعالیت سینمایی، مستند و انیمیشن در سوابق خود دارد. او متولد ۱۹۴۶ بود و در ۷۹ سالگی درگذشت.
محمد کاسبی بازیگر سینما و تلویزیون دومینخبر درگذشت اینهفته را به نام خود زد که البته کارش را با تئاتر شروع کرد و خود را یک تئاتری میدانست. کاسبی روز یکشنبه ۲۰ مهر پس از یکدوره بیماری چندساله از دنیا رفت و مراسم تشییعش روز سهشنبه ۲۲ مهر برگزار شد. کاسبی متولد سال ۱۳۳۰ در تهران بود و در ۷۴ سالگی از دنیا رفت.
سومین چهره درگذشته در اینهفته، ناصر تقوایی کارگردان سینما، تلویزیون و آثار مستند بود که صبح روز سهشنبه ۲۲ مهر از دنیا رفت. تقوایی متولد سال ۱۳۲۰ در آبادان بود و پس از ۲ دهه عدم فعالیت در ۸۴ سالگی درگذشت. او دیروز پنجشنبه ۲۴ مهر در محوطه امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد.
چهارمین خبر درگذشت از جامعه هنرمندان که اینهفته منتشر شد، مربوط به ساعات شامگاهی روز سهشنبه بود و خبر تلخ درگذشت یکی از قدیمیها و پیشکسوتان دوبله ایران بود. به اینترتیب اعلام شد سعید مظفری گوینده و مدیر دوبلاژ پس از یکدوره حدودا ۲۰ روزی بیماری و بستری، بهدلیل مشکلات تنفسی از دنیا رفته است. مظفری، بازی و چهره خیلی از بازیگران ایرانی و خارجی ازجمله براد پیت، جکی چان، کلینت ایستوود، بیژن امکانیان و ... را برای مخاطبان ایرانی زیباتر کرد و تا آخرین روزهای زندگی با وجود کهولت سن و بیماری، مشغول به فعالیت بود.